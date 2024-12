Marinha dos EUA investiga se manobras aéreas causam lesões cerebrais em pilotos

A- A+

Para formar os melhores dos melhores, a escola de voo de elite da Marinha, TOPGUN, submete seus pilotos de caça a um verdadeiro teste de fogo, com manobras intensas de combate aéreo sob forças gravitacionais esmagadoras.



No entanto, por trás das heroicas cenas de alta velocidade que tornaram a escola famosa em Hollywood, a Marinha começou a se preocupar que essas condições extremas possam estar causando algo mais: lesões cerebrais.

Neste outono, a Marinha deu início, de forma discreta, a um projeto confidencial chamado “Projeto Odin’s Eye”, para investigar a questão. O esforço pretende coletar cerca de 1.500 pontos de dados sobre a função cerebral de cada piloto TOPGUN que voa o caça F/A-18 Super Hornet, de acordo com comunicados internos do projeto.



O objetivo é compreender a extensão do problema e identificar pilotos que possam estar lesionados.

Alguns pilotos acreditam que essa iniciativa já deveria ter começado há muito tempo. Em entrevistas, mais de uma dúzia de membros atuais e ex-membros da tripulação de caça da Marinha afirmaram que anos de decolagens catapultadas de porta-aviões e manobras de alta velocidade sob forças intensas podem causar danos cumulativos. Ao final de suas carreiras, alguns dos melhores pilotos apresentam confusão, comportamentos erráticos e são consumidos por ansiedade e depressão.

Os pilotos disseram que os sintomas geralmente são descartados como problemas de saúde mental não relacionados. Além disso, relataram que muitos ocultam os sintomas para continuar voando.

Alguns, eventualmente, entram em um ciclo de declínio. Nos últimos 18 meses, três pilotos experientes do Super Hornet morreram por suicídio. Segundo suas famílias, todos apresentavam sintomas consistentes com lesões cerebrais.

Oficialmente, a Marinha nega que haja um problema. Em declaração ao The New York Times, um porta-voz médico da Marinha afirmou que a instituição "não possui dados ou pesquisas que comprovem qualquer relação entre lesões de concussão e decolagens/pousos em porta-aviões ou manobras rotineiras de combate".

Ainda assim, há anos, a Marinha tem enviado pilotos para clínicas civis especializadas em lesões cerebrais e financiado pesquisas que sugerem que as condições enfrentadas em cockpits de jatos podem causar danos cerebrais.

O “Projeto Odin’s Eye” foi criado no início deste ano para investigar lesões cerebrais em integrantes dos SEALs da Marinha e, em novembro, expandiu-se para incluir os aviadores da TOPGUN, segundo comunicados do projeto. Para atender rapidamente a uma necessidade urgente, o projeto começou sem aprovação formal dos comandos médicos e aéreos da Marinha, de acordo com um oficial que preferiu não ser identificado por discutir um programa confidencial. Segundo esse oficial, os níveis superiores de comando da Marinha podem ainda não estar cientes do projeto.

Uma porta-voz das Forças de Guerra Especial da Marinha confirmou a existência do programa.

Por anos, a Marinha estudou quanto esforço um piloto pode suportar em um único voo, e geralmente concluiu que lesões cerebrais só ocorrem quando algo dá errado. Contudo, tem dado pouca atenção aos efeitos cumulativos das centenas de voos realizados ao longo de uma carreira. Evidências crescentes em outras partes das Forças Armadas indicam que a exposição repetida a operações rotineiras pode danificar células cerebrais, mesmo quando as operações são bem-sucedidas.

Grande parte das preocupações se concentra em tropas terrestres, como equipes de artilharia e morteiros, instrutores de granadas e SEALs, frequentemente expostos a ondas de explosões. Se as tripulações de caças enfrentarem riscos semelhantes, isso pode ter implicações profundas, dada a grande quantidade de recursos investidos em porta-aviões e jatos de alto desempenho.

"Pouco se fala sobre isso, mas este é um problema sério", afirmou a Dra. Kristin Barnes, que voou no precursor do Super Hornet, o F-14 Tomcat, como oficial de interceptação de radar por 22 anos, antes de se tornar médica. "Quando você decola de um porta-aviões, acelera de zero a quase 320 km/h em dois segundos, e seu cérebro é pressionado contra a parte de trás do crânio. Você pode se recuperar disso uma vez — ou dez vezes. Mas eu fiz isso 750 vezes."

O cérebro humano tem uma consistência semelhante à de uma gelatina e contém 100 bilhões de neurônios conectados por fios biológicos tão delicados que 150 deles poderiam caber em um único fio de cabelo humano. Força suficiente atravessando o cérebro pode causar o rompimento dessas conexões.

O cérebro pode compensar, às vezes por anos, redirecionando sinais por conexões saudáveis. Mas médicos e cientistas que estudam lesões repetitivas na cabeça afirmam que os danos podem se acumular e, se rotas suficientes forem bloqueadas, funções normais começam a se desviar.

Uma década após o início de sua carreira, a Dra. Barnes começou a questionar por que estava tendo tantos problemas. Ela desenvolveu sensibilidade a ruídos e luz, além de vertigem e palpitações cardíacas — todos sintomas potenciais de lesão cerebral.

Quando se aposentou, em 2015, ela começou a ter apagões no trabalho e esquecia conversas inteiras. Apesar de sempre ter sido uma estudante exemplar, quase foi reprovada na faculdade de medicina. Anos depois, um médico civil disse a ela que provavelmente tinha uma lesão cerebral.

"Por muito tempo, achei que eu era o problema", disse a Dra. Barnes, de 55 anos. "Nunca me ocorreu que voar poderia ter causado isso."

Em combates aéreos, um jato faz curvas e mergulhos a mais de 800 km/h, enviando o tecido cerebral a uma montanha-russa extrema que pode romper conexões entre células, disseram vários neurologistas. Ao mesmo tempo, a força das curvas drena o sangue da cabeça, possivelmente privando o cérebro de oxigênio. Essas e outras revelações aprofundam os questionamentos sobre os efeitos cumulativos da aviação de combate na saúde dos pilotos da Marinha.

