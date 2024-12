Óvnis? Espiões? Deputado aciona Pentágono após objetos misteriosos serem avistados nos EUA

A- A+

Uma onda de avistamentos ainda inexplicáveis de objetos voadores nos céus de Nova Jersey deixou os moradores intrigados e fez com que autoridades dos EUA corressem atrás de respostas. Reportagens de canais locais amplificaram especulações, enquanto residentes da região cobram atitudes das autoridades americanas.

Há semanas, luzes piscantes características e os rotores giratórios de grandes veículos aéreos não tripulados foram vistos em todo o estado, a oeste de Nova York. Mas funcionários do alto escalão militar, políticos e investigadores não conseguiram explicar o fenômeno.





Sam Lugo, de 23 anos, que trabalha na academia Club Studio no condado de Bergen, em Nova Jersey, um dos cantos do estado que registrou vários avistamentos de drones, chamou os relatos de "loucos".

— É bem preocupante que eles tenham sido avistados... sem explicação. Pode ser alarmante — disse ele.

Autoridades, incluindo o governador, pediram que as pessoas não se preocupassem, mas ainda não deram uma explicação para a atividade aérea.

"Eu os vejo todas as noites desde o Dia de Ação de Graças, eles são menores que meu Jeep", escreveu o usuário do X Gus Seretis. "Eles pairam quase na altura de uma árvore ou um pouco mais alto", acrescentou, descrevendo-os como aeronaves pequenas demais para terem um piloto.

O congressista de Nova Jersey Chris Smith escreveu ao Pentágono na terça-feira exigindo respostas.

"Houve vários casos de sistemas aéreos não tripulados voando sobre Nova Jersey, incluindo nas proximidades de locais sensíveis e da infraestrutura crítica, incluindo instalações militares localizadas no meu distrito", ele escreveu ao Secretário de Defesa, Lloyd Austin.

Mistério

Smith disse que lhe disseram que mais de uma dúzia desses objetos voadores perseguiram um barco salva-vidas da Guarda Costeira, no fim de semana.

O legislador então passou "horas" monitorando o céu, à noite, com o xerife do Condado de Ocean, o local de vários avistamentos, de acordo com seu gabinete.

O Pentágono, o centro das Forças Armadas dos EUA, insiste que os objetos não são "drones militares dos EUA".

— Nossa avaliação inicial é que isso não é obra de um adversário estrangeiro ou de uma entidade estrangeira — disse a vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh.

Singh também rejeitou as alegações do parlamentar republicano Jeff Van Drew, na Fox News, de que o inimigo de Washington, Teerã, estava por trás da onda de avistamentos.

— Não há nenhum navio iraniano na costa dos Estados Unidos, e não há nenhuma chamada nave-mãe lançando drones em direção aos Estados Unidos — disse ela.

O FBI disse à AFP que estava ciente dos avistamentos "em vários locais nas últimas semanas" e disse que estava trabalhando com outras agências sobre o assunto. Mas não confirmou relatos de uma reunião de crise entre vários departamentos do governo sobre a crescente preocupação.

Drones são permitidos para aplicações comerciais e uso recreativo, mas devem seguir as regras da Administração Federal de Aviação.

Testemunhas enfatizam que os objetos aéreos inexplicáveis são maiores do que aqueles comumente usados por entusiastas de drones.

— Não quero ser abduzido ou algo assim — disse o morador Lugo, com um sorriso.

