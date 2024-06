Medellín: ataque na região de "Cabeceras" deixa sete mortos

A- A+

Homens armados mataram sete pessoas na noite de terça-feira (25) em uma casa na região de Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia, informaram as autoridades.

"Às 19h30, na zona rural do município de Rionegro, ocorreu um crime lamentável, no qual sete pessoas foram assassinadas", disse o coronel Carlos Andrés Martínez Romero, comandante da polícia do departamento de Antioquia.

#Rionegro | Habitantes del municipio reportan un ataque en la vereda Cabeceras. Versiones preliminares indican que 4 personas murieron y habría otras 2 heridas. Las autoridades todavía no entregan el reporte oficial de lo ocurrido en el sector El Hoyito. #EnDesarrollo — RCN Radio Medellín (@RCNMedellin944) June 26, 2024

O massacre aconteceu quando “10 indivíduos armados invadiram uma casa” em uma área conhecida como ‘Cabeceras’, a quase 20 quilômetros de Medellín, disse Martínez, que ofereceu uma recompensa equivalente a 12 mil dólares (65 mil reais) por informações sobre os criminosos.

Soldados del Ejército Nacional, Policía Nacional y Gaula Oriente activan el plan candado en los municipios aledaños del centro poblado de la vereda Cabeceras municipio de Rionegro, con el fin de ubicar a quienes ejecutaron este acto violento.



Cortesía: Denuncias Antioquia pic.twitter.com/MQ5fFhqcXC — RCN Radio Medellín (@RCNMedellin944) June 26, 2024

As autoridades não divulgaram informações sobre a identidade ou idade das vítimas. Os criminosos fugiram em um trem de vários carros e motocicletas, segundo a imprensa local.

Desde o início do ano, vários líderes do narcotráfico foram detidos em Rionegro e suas imediações.

Vários grupos de narcotraficantes estão presentes na região, incluindo o 'Clan del Golfo', o mais influente do país, segundo a organização independente 'Mesa de Direitos Humanos do Oriente de Antioquia'.

