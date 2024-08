A- A+

ataque Menino de cinco anos passa por cirurgia no Hospital da Restauração após ser atacado por cachorros O garoto está agora internado no Hospital da Restauração (HR), no Derby, Centro do Recife

Um menino de cinco anos, identificado como Miguel Heitor da Silva Madra, passou por cirurgia na manhã desta quinta-feira (15), após ser atacado por dois cachorros.

O garoto está agora internado no Hospital da Restauração (HR), no Derby, Centro do Recife. Por meio de nota, a unidade informou que o garoto está com "ferimentos no rosto e em um dos braços".

O local onde ocorreu o fato não foi informado pelo HR, uma vez que se trata de informação privativa.

Ainda não há confirmação ofocial sobre as condições que levaram ao ataque.

"Ele passou por procedimento cirúrgico e está internado com quadro de saúde estável", completou o hospital.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). A corporação informou que, até o momento, o caso não foi registrado. Mais informações podem ser repassadas em breve.

