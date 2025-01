Menino de 7 anos morre após ser atropelado na PE-149, em Altinho

A- A+

Um menino de 7 anos morreu após ser atropelado nessa quarta-feira (15), na rodovia PE-149, na cidade de Altinho, no Agreste de Pernambuco.



A criança, identificada como Theo Elias, estava acompanhada de um familiar, quando foi atingida por um veículo.



O menino chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde em Caruaru, também no Agreste, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Não há informações sobre o condutor do veículo envolvido no acidente.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o caso foi registrado na Delegacia de Caruaru. "As diligências seguem até o esclarecimento do caso", destacou a corporação.

Veja também