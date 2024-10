A- A+

Envenenamento Menino de 7 anos supostamente envenenado com bombom está internado em estado grave há seis dias Benjamin Rodrigues Ribeiro e Ythallo Raphael Tobias Rosa dividiram um doce na última segunda-feira

A internação de Benjamin Rodrigues Ribeiro, de 7 anos, completa seis dias neste domingo. Ele permanece internado em estado grave no Hospital Miguel Couto, na Gávea, segundo a Secretária Municipal de Saúde.

A criança passou mal após comer o bombom que o amigo Ythallo Raphael Tobias Rosa, de 6 anos, ganhou de uma mulher, na última segunda-feira.

Os dois foram socorridos para a UPA de Del Castilho, na Zona Norte, naquele mesmo dia, mas Ythallo não resistiu após uma parada cardiorrespiratória.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) analisa imagens de câmeras para tentar identificar quem é a mulher que ofereceu o chocolate para as crianças.

Além das imagens, a polícia aguarda o laudo do exame toxicológico para confirmar a substância que causou a morte da criança.

Segundo o depoimento de um primo de Ythallo, a mulher suspeita teria passado de motocicleta e oferecido os doces enquanto as crianças brincavam na rua.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida, mas a principal linha de investigação aponta para envenenamento.

Peritos do Instituto Médico-Legal (IML) encontraram grânulos de cor amarronzada no organismo de Ythallo durante o exame cadavérico.

O material será submetido a um exame toxicológico para identificar a substância.

O primo do menino, que recusou o doce da mulher na motocicleta, foi ouvido pela polícia. A Polícia Civil segue as investigações do caso.

Crianças brincavam na rua

Benjamin e Ythallo eram colegas de classe e estavam brincando juntos na Rua Antônio Saraiva, na comunidade da Primavera, em Cavalcanti, na Zona Norte da capital, quando a desconhecida se aproximou de moto.

Ela — que usava capacete e luvas — primeiro ofereceu o bombom a um primo de Ythallo, de 12 anos, que recusou o doce. A mulher, então, o entregou ao menino mais novo.

Ythallo comeu um pedaço do bombom e ofereceu uma mordida a Benjamin, em troca de um gole de açaí. O menino ingeriu uma parte do doce e devolveu o restante ao amigo.

Um tempo depois, os dois passaram mal e foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Del Castilho, onde foram identificados sinais de intoxicação. Ythallo morreu no local e Benjamin foi transferido para o Miguel Couto.

