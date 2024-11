Meninos envenenados: ex-padrasto suspeito do crime se entrega à polícia

A- A+

Apontado como o principal suspeito do crime, Rafael da Rocha Furtado, de 26 anos, se entregou à polícia na noite desta terça-feira. Ele é ex-padrasto do menino Benjamin Rodrigues, de 7 anos, que morreu envenenado no mês passado, após ingerir um açaí com chumbinho. Além de Benjamin, Ythallo Raphael Tobias Rosa, de 6 anos, também ingeriu a bebida e morreu.



A informação é da TV Globo. Os crimes aconteceram em Cavalcanti, na Zona Norte do Rio. O exame toxicológico de Ythallo confirmou que ele foi intoxicado com terfubós, substância encontrada no chumbinho, veneno de venda proibida.

De acordo com a Polícia Civil, o homem buscou Benjamin, seu enteado, na escola e ofereceu um açaí envenenado. No caminho para casa, Benjamin ainda encontrou Ythallo, seu amigo, com quem dividiu a guloseima.

Inicialmente, acreditava-se que os meninos teriam comido um bombom intoxicado. A investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), no entanto, não identificou a suposta mulher — apontada por uma testemunha — que teria oferecido o tal bombom, "sendo o homem o responsável por envenenar os meninos", de acordo com a polícia.



Segundo consulta no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), há um mandado de prisão temporária contra Rafael, expedido na última sexta-feira. O pedido de prisão é da juíza Tula Correa de Mello, da 3ª Vara Criminal da Capital, enquadrando o suspeito por homicídio qualificado.

Os meninos morreram: Ythallo no mesmo dia em que foi intoxicado, em 30 de setembro, após sofrer uma parada cardiorrespiratória; enquanto Benjamin morreu em 9 de outubro, após passar dias internado no hospital Miguel Couto.

