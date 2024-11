Menor é condenado a seis anos de detenção na Rússia por 'sabotar' linha férrea

A- A+

Um menor foi condenado a seis anos de detenção em uma “colônia educacional” por “sabotagem de uma via férrea” no sul da Rússia, um crime que teria valido a um adulto 15 anos de prisão, informaram nesta quinta-feira os serviços de investigação russos.



As provas recolhidas “foram consideradas suficientes pelo tribunal para a emissão das sentenças”, segundo a comissão de investigação, órgão responsável pelas principais investigações no país.

Segundo esta fonte, no dia 25 de fevereiro de 2024, na região de Bryansk, na fronteira com a Ucrânia, “uma pessoa que apoiava ativamente as forças armadas ucranianas” propôs a um adulto “se juntar a um grupo criminoso para desestabilizar as atividades das autoridades da Federação Russa, incendiando um armário de retransmissão ferroviária".

O adulto “decidiu envolver um menor que conhecia, e, juntos, atearam fogo ao armário de retransmissão” antes de fugir.

“Durante uma tentativa subsequente de sabotagem, o homem foi preso”, segundo o comunicado.

Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, milhares de pessoas foram sancionadas, ameaçadas ou presas devido à sua oposição ao conflito. Desde 2022, as autoridades russas intensificaram as detenções por “espionagem”, “traição”, “sabotagem”, “extremismo” e “descrédito do exército”, com penas de prisão geralmente muito severas.

Os julgamentos são frequentemente realizados à porta fechada e apenas alguns detalhes sobre os casos são tornados públicos.

