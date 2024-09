Menos de 10% dos serviços oferecidos por prefeituras são digitalizados, aponta relatório

A- A+

Menos de 10% dos serviços oferecidos pelas prefeituras no Brasil são digitalizados, aponta o relatório “Potencializando o uso das Infraestruturas Públicas Digitais no Brasil”. O documento, que traz uma análise de cenários para a transformação digital, será entregue ao governo federal em outubro.

O relatório foi produzido pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC) e pela Frente Parlamentar Pelo Brasil Competitivo (FPBC).

A segurança dos dados é um dos motivos apontados para a transformação digital nos serviços públicos. O Brasil foi o 5º país mais afetado por ataques hackers no primeiro semestre de 2021, segundo o relatório. O governo foi o setor mais atingido, apresentando um aumento de 917% nos ataques.

Leia também • Mais de 400 serviços federais foram digitalizados durante pandemia

Para que haja evolução na transformação digital de serviços públicos, o relatório aponta que deve acontecer um fortalecimento da coordenação e o alinhamento na implementação de políticas digitais entre as diferentes esferas de governo (Federal, Estadual e Municipal).

O documento ainda indica que as esferas estaduais municipais de governo carecem de um avanço nesse quesito por falta de conhecimento sobre a importância da transformação digital.

“Esse desconhecimento limita o alcance das políticas públicas, restringindo a capacidade dos governos locais de promover inovações que possam melhorar a prestação de serviços, otimizar processos e aumentar a transparência e eficiência administrativa”, aponta.

O relatório foi resultado da sala de debate "Governos Digitais", ocorrida durante o Fórum de Competitividade 2024. Participaram do debate nomes do setor público e privado como, o presidente do Dataprev, Rodrigo Assumpção, diretor do Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), Arthur Pereira Sabbat, e o diretor nacional de tecnologia da Microsoft, Ronan Damasco.

Veja também

OPERAÇÃO INTEGRATION Deolane Bezerra deixa a Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco