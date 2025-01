Menos dias doente: estudo confirma os benefícios de se deslocar de bicicleta

A- A+

O deslocamento no dia a dia com a bicicleta não somente apresenta benefícios para a saúde em geral, como melhor equilíbrio, aumento da resistência física e da força muscular, mas também está associado a um menor risco de ausência no trabalho por doença, segundo um novo estudo publicado na revista científica Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

"Já existem evidências de pesquisas sobre os benefícios do deslocamento ativo para a saúde e o meio ambiente, mas sua conexão com o risco de longas ausências por doença, por exemplo, nunca foi estudada antes", diz Essi Kalliolahti, autora responsável do artigo e pesquisadora de doutorado no Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional e na Universidade da Finlândia Oriental, em comunicado.

Por outro lado, os pesquisadores observaram que foi necessário um alto número de quilômetros de deslocamento semanal ativo para um menor risco de ausência por doença. Em comparação com os que andavam a pé, os mais ativos (que optavam pela bicicleta) tiveram um risco 8% a 18% menor de dias de ausência por doença e longos períodos de ausência por doença de pelo menos 10 dias.

"Sabendo que apenas metade da população adulta se exercita de acordo com as recomendações, ir ao trabalho a pé ou de bicicleta pode ser uma maneira útil de aumentar os exercícios que promovem a saúde", diz Jenni Ervasti, Pesquisadora Chefe do Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional.

A equipe de cientistas também aponta que as práticas de deslocamento de baixa emissão de gases poluentes são, sobretudo, positivas para o meio ambiente.

"Os resultados do estudo fornecem motivos adicionais para incentivar e investir em um estilo de deslocamento ativo, especialmente o deslocamento de bicicleta", enfatiza Ervasti.

