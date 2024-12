Mercosul e UE esperam anunciar acordo de livre comércio apesar da rejeição de alguns países europeus

O Mercosul e a Comissão Europeia esperam anunciar nesta sexta-feira (6) em Montevidéu a conclusão das negociações para um acordo de livre comércio após 25 anos de discussões, mas a oposição cresce entre alguns governos europeus.

Impulsionados pelo Brasil, mas também por Alemanha e Espanha, os dois blocos pisaram no acelerador para tentar alcançar um acordo sobre o texto antes da chegada de Donald Trump e sua guerra tarifária à Casa Branca em janeiro.

Ainda faltam "detalhes mínimos", disse o ministro uruguaio das Relações Exteriores, Omar Paganini, que espera que a "boa notícia" de um entendimento possa ser anunciada nesta sexta-feira, quando os presidentes da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai concederão uma entrevista coletiva conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que chegou na quinta-feira em Montevidéu.

"A linha de chegada do acordo UE-Mercosul já está à vista", escreveu Von der Leyen na rede social X.

A Comissão Europeia, e não os governos, segundo os estatutos da UE, é a responsável por negociar acordos comerciais.

