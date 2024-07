A- A+

REDE SOCIAL Meta retira condições especiais impostas a Trump no Facebook e Instagram, que estava banido Ex-presidente tinha sido banido por dois anos

Meta anunciou nesta sexta-feira que eliminou as condições especiais impostas às contas no Facebook e Instagram do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em janeiro de 2023, quando lhe foi permitido voltar a essas plataformas após ter sido banido por dois anos por incitar à violência.

Trump, "como candidato do Partido Republicano (à presidência) não estará mais sujeito às sanções de suspensão reforçada", assegurou o grupo californiano ao atualizar a entrada sobre a decisão original em seu blog empresarial, datada de janeiro de 2023.

O bilionário não tinha restrições nas plataformas, mas estava sujeito a sanções mais rápidas e severas caso violasse novamente as normas da Meta.

"Essas sanções foram uma resposta a circunstâncias extremas e extraordinárias e não precisaram ser implementadas", destacou a empresa.

A Meta justificou a decisão em sua "responsabilidade de permitir a expressão política". "Acreditamos que o povo americano deve poder ouvir os candidatos à presidência nas mesmas condições", afirmou.

O grupo também apontou que as convenções dos partidos para designar oficialmente seus candidatos presidenciais acontecerão em breve, incluindo a convenção republicana da próxima semana.

Trump foi expulso do Facebook em 7 de janeiro de 2021, quando ainda estava no poder, por ter incentivado seus seguidores durante o ataque ao Capitólio em Washington no dia anterior.

Além dessa intervenção, o ex-mandatário republicano passou meses insistindo em sua teoria da "Grande Mentira", uma série de acusações infundadas e consideradas desinformação, nas quais alegava que lhe haviam "roubado" as eleições presidenciais de 2020.

A maioria das principais plataformas sociais, incluindo X e YouTube, também o baniram.

Em junho de 2021, o Facebook decidiu que a proibição duraria dois anos e que Trump só poderia retornar quando os "riscos para a segurança pública" tivessem "desaparecido".

Após essas decisões, Trump se comunica principalmente através da Truth Social, sua própria rede social lançada em 2022.

Suas contas no Facebook e YouTube voltaram a estar ativas em março de 2023.

