Metrô da Cidade do México vai reforçar segurança após influencer gravar vídeo pornô em vagão

A influenciadora Luna Bella causou polêmica nas redes sociais, na manhã desta última segunda-feira (8), após ser criticada por protagonizar um vídeo íntimo dentro de um vagão da Linha 6 do Sistema de Transporte Coletivo (STC) Metrô da Cidade do México.

Por meio da plataforma X, diversos usuários começaram a compartilhar o ocorrido, onde se vê a personagem do cinema adulto gravando um vídeo de conteúdo sexual em frente a dezenas de passageiros. Diante disso, alguns usuários criticaram a influenciadora por realizar tal gravação.

Quem é Luna Bella?

Verónica Meléndez, conhecida popularmente como Luna Bella, é uma influenciadora, empresária, modelo e atriz de cinema adulto de 32 anos, nascida em Monterrey, Nuevo León.

Durante uma entrevista com a jornalista Adela Micha em 2018, a youtuber detalhou ter 4 irmãs e um irmão, que enfrentaram dificuldades econômicas, o que a levou a se dedicar à prostituição.

No entanto, a criadora de conteúdo contou que antes de se dedicar a dançar, teve outro trabalho. “Antes, eu trabalhava em uma fábrica de geleias, me pagavam 800 pesos por semana e com isso não conseguia fazer nada”, revelou.

Em 2012, Luna Bella saltou para a fama após gravar um vídeo semelhante no metrô de Monterrey, onde se defendeu após ser criticada. “Eles se assustam mais com o sexo do que com a violência”.

Em 2016, a ex-dançarina revelou nas redes sociais que deixaria as atividades pelas quais ficou conhecida. No entanto, isso não durou muito, pois pouco tempo depois foi revelado que ela abandonaria o caminho de ser cristã, após uma proposta indecorosa por parte de um pastor da igreja à qual pertencia.

“Vi de tudo no cristianismo. E me desculpem muito, porque sei que há muitos cristãos me assistindo. Estou falando do que vivi”, explicou.

Atualmente, conta com 2,5 milhões de inscritos no YouTube e mais de 183 mil seguidores no Instagram.

Metro CDMX reforçará vigilância após vídeo de Luna Bella

O Metrô da Cidade do México informou que detectaram que os vídeos em referência fazem parte de contas de particulares, nas quais se promovem esse tipo de ações e até existe a presunção de que as pessoas que aparecem nas imagens não são usuárias habituais, mas pessoas que de forma consensual “atuam” para a gravação.

“O Metrô expressa seu respeito à liberdade de expressão nas redes sociais, porém reprova de forma categórica a utilização das instalações para gerar a popularidade de contas particulares”, diz o comunicado.

