Metrô Metrô do Recife: Linha Centro é paralisada após trem quebrar e passageiros andarem nos trilhos Ainda não há previsão para retorno do serviço

A Linha Centro do metrô do Recife precisou ser paralisada na manhã desta segunda-feira (5). De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o problema aconteceu após o trem quebrar a caminho da Estação Central do Recife, e passageiros descerem para a via e começarem a andar nos trilhos.

"Linha Centro está paralisada porque o povo está andando no meio dos trilhos. Um trem quebrou e as pessoas não tem paciência de esperar como o maquinista vai poder resolver, e saem andando nos trilhos. Se o trem quebrar, a culpa é nossa, mas elas não tem consciência. As pessoas não podem andar nos trilhos", explicou o chefe de comunicação da CBTU, Salvino Gomes, em contato com a Folha de Pernambuco.

No momento, ainda não há previsão para retorno do serviço. A CBTU ainda está a procura de soluções para a volta do funcionamento do trem que apresentou falhas.



Além disso, a quantidade de pessoas entre os trilhos também piora a situação, já que, enquanto elas não saírem da via, o reboque não pode chegar ao local para retirar o trem defeituoso.

"E se alguém levar um choque ou acontecer alguma tragédia? Cansamos de dizer em entrevistas que as pessoas não podem andar pela via, mas parece que elas não entendem. Agora vamos tentar resolver isso tudo", completou Salvino.



Reforço nos ônibus

Com a paralisação do metrô, o Grande Recife Consórcio de Transportes ativou reforços a algumas linhas da Região Metropolitana do Recife (RMR), com foco no transporte para Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe. Confira abaixo.

Linha emergencial 238 TI Jaboatão/ TI Barro:

Reforço na linha 200 TI Jaboatão (Parador)

Linha emergencial 858 TI JOANA/ TI Afogados/ TI Barro.

Linha emergencial TI Camaragibe/ TI TIP.

Reforço na linha 346 TI TIP Cde. Boa Vista.

