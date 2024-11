A- A+

Mobilidade Metrô Recife: ramal Curado retorna após obras de reforma da via CBTU investiu R$ 1,3 milhão na recuperação do ramal

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) anunciou, nesta terça-feira (5), o retorno total do Ramal Curado após obras de reforma da via. Por meio de nota, a empresa informou que a mesma será liberada a partir de amanhã (06), no início da operação comercial às 5h.

O ramal Curado da linha Diesel do Metrô do Recife, operada por Veículo Leve sobre Trilho (VLT), esteve fechado por partes em 2024. No final de Maio, as operações se davam até Marcos Freire. Em seguida, foi liberado o trecho Jorge Lins. Dessa vez, houve a liberação do Ramal Curado, retomando toda a Linha Oeste e a conexão com a Linha Sul Diesel.

Conforme a CBTU, a via do Ramal Curado passou por uma obra de manutenção com recuperação que envolveu a infraestrutura da via-férrea (substituição de lastro, recomposição de solo, limpeza da faixa de domínio, infraestrutura de drenagem de águas pluviais). Em resumo, a obra custou em torno de R$ 1,3 milhão.



Segundo dados da empresa, a Linha Diesel recebe um total de 1200 passageiros diariamente e todo sistema metropolitano do Recife recebe aproximadamente 20.000 pessoas por dia.

