METRÔ DO RECIFE Linha Sul do Metrô: paralisação por problemas na rede aérea prejudica passageiros De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o serviço amanheceu sem funcionar devido a problemas na rede aérea

Com a paralisação da Linha Sul do Metrô do Grande Recife, na manhã desta terça-feira (18), muitos passageiros foram prejudicados.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o serviço amanheceu sem funcionar devido a problemas na rede aérea entre as estações Imbiribeira e Largo da Paz.



Até o momento, não há previsão para regularização e retorno do funcionamento do transporte, utilizado por cerca de 60 mil pessoas diariamente.

Uma das pessoas prejudicadas pela paralisação foi Elizabete Letícia Silva, assessora comercial de 31 anos. Ela estava na estação Joana Bezerra, Centro do Recife, esperando o trem para ir para o trabalho, quando foi surpreendida pelo aviso de que o transporte não estava ativo.

"Fico prejudicada demais. Já estava pensando que isso poderia acontecer, então cheguei à estação 20 minutos mais cedo. Cheguei com tempo para esperar, porque geralmente demora bastante. Agora ou ele tá quebrado ou demora muito. Agora vou ter que ir de ônibus e me atrasar", explicou.

O mesmo aconteceu com Natália da Silva, diarista de 32 anos que visava ir para o trabalho com os dois filhos. "É muito dificultoso, principalmente para o trabalhador que depende desse serviço. Isso já me aconteceu muitas vezes. Ia para o trabalho, mas agora vou ter que voltar para casa, já que nem ônibus para lá tem", contou.

Apesar da paralisação da Linha Sul, a Linha Centro continua em pleno funcionamento. Técnicos da CBTU seguem no trabalho para retomar o serviço.

