ARGENTINA Milei considera "lamentável" ausência de Bolsonaro na posse de Trump Indiciado, ex-presidente está com passaporte retido por decisão do ministro Alexandre de Moraes

O presidente da Argentina, Javier Milei, considerou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), de não autorizar a ida de Jair Bolsonaro a posse de Donald Trump "lamentável".



Milei é aliado do ex-presidente brasileiro e foi aos Estados Unidos acompanhar a posse do novo chefe de Estado americano.



“Acho lamentável que a liberdade de movimento tenha sido censurada”, disse o argentino em entrevista para a CNN Brasil.



O político respondia uma pergunta sobre a falta de Bolsonaro na posse do republicano, realizada na última segunda-feira.

Bolsonaro está com o passaporte retido desde fevereiro de 2024, por ordem de Moraes e, com isso, não pode ir ao evento do qual declarou ter sido convidado. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se apresentou como representante do marido nas cerimônias.

