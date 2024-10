Milei demite chanceler após polêmica votação a favor de Cuba na ONU

A- A+

O presidente da Argentina, Javier Milei, pediu a renúncia de sua ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino. A decisão foi tomada em meio às baixas ocorridas nos últimos dias no Ministério das Relações Exteriores após uma votação polêmica a favor de Cuba.

O porta-voz da Presidência , Manuel Adorni, confirmou que o substituto é o atual embaixador nos Estados Unidos, Gerardo Werthein, que tem um excelente relacionamento com os irmãos Milei. Ele não deu detalhes sobre o motivo da mudança no Gabinete, mas fontes da Casa Rosada indicaram que foi uma ordem direta do Presidente.

Mondino vinha desidratando há meses. Ela não participava das principais atividades da agenda internacional de Milei, enquanto no Ministério das Relações Exteriores os funcionários em linha direta com a Secretária Geral da Presidência, Karina Milei, ganhavam cada vez mais espaço.

No entanto, há apenas 10 dias, o Presidente elogiou sua então ministra das Relações Exteriores em uma carta que enviou a todos os membros do Serviço de Relações Exteriores para exigir seu total alinhamento com as ideias do governo. Ele agradeceu especialmente a Mondino pelo “enorme trabalho realizado” por ela e sua equipe.

Apoio a Cuba

A saída de Mondino foi precipitada quando se soube que a Argentina havia votado na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) uma resolução contra o embargo econômico ao regime comunista de Cuba, promovido há décadas pelo governo dos EUA.

Fontes diplomáticas explicaram que se tratava de um exercício de pragmatismo, tendo em vista o objetivo diplomático de recuperar as Ilhas Malvinas.

“Teria sido muito forte votar para se abster ou votar contra, porque em algum momento também precisaremos de votos para nossa questão mais central e importante: Malvinas”, explicaram as fontes antes da partida de Mondino.

Não está claro se a ordem foi dada diretamente pela ministra das Relações Exteriores que está deixando o cargo ou se há outros responsáveis pela decisão.

A representação argentina nas Nações Unidas mudou de comando há poucos dias. Após a recente destituição de Ricardo Lagorio, que contou com a resistência da secretária-geral Karina Milei e do conselheiro presidencial Santiago Caputo, seu substituto, Francisco Tropepi, que durante anos esteve encarregado da representação diplomática em Israel, assumiu seu lugar.

Essa foi uma das muitas mudanças recentes no Ministério das Relações Exteriores, sob a influência do “triângulo de ferro” de Milei, que conta com uma figura de enorme influência no Palácio San Martín: a advogada Úrsula Basset. Há duas semanas, o vice-ministro das Relações Exteriores, Leopoldo Sohares, deixou o Ministério das Relações Exteriores.

Ele foi substituído por Eduardo Bustamante, até então cônsul geral em Montevidéu . Sohares era visto como resistente à nova linha do Ministério das Relações Exteriores estabelecida por Milei. Outro nome que foi adicionado à “intervenção” na área foi Nahuel Sotelo, Secretário de Cultura, que era próximo a Caputo.

Horas antes de sua remoção, a ministra das Relações Exteriores havia comemorado em sua conta de mídia social a decisão do governo espanhol de reintegrar um embaixador na Argentina após o conflito entre Milei e o primeiro-ministro Pedro Sánchez. Foi a última coisa que ela se comunicou no papel de ministra das Relações Exteriores.

Economista e empresária, Mondino se uniu ao partido A Liberdade Avança durante a campanha presidencial do ano passado. No início, ela foi mencionada como possível companheira de chapa de Milei, mas, no final, tornou-se a primeira candidata a deputada nacional pela cidade de Buenos Aires. Ela nunca assumiu o cargo porque Milei a nomeou para o Ministério das Relações Exteriores.

