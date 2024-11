Milei se reunirá com Xi durante cúpula do G20

A- A+

O presidente da Argentina, Javier Milei, se reunirá com seu par chinês, Xi Jinping, durante a cúpula do G20 que será realizada no Rio de Janeiro na próxima semana, anunciou neste sábado (16) o porta-voz do governo, Manuel Adorni.

"O Presidente da Nação participará de uma reunião bilateral com seu homólogo chinês Xi Jinping no âmbito da cúpula do G20. Fim", escreveu o porta-voz na rede social X.

Líderes das principais potências econômicas do mundo estarão reunidos na cúpula do G20, entre segunda e terça-feira, no Rio. De acordo com a imprensa local argentina, o encontro entre Milei e Xi está previsto para terça.

Milei, um economista ultraliberal que assumiu a presidência em dezembro de 2023, declarou durante a campanha eleitoral que queria encerrar as relações comerciais com a China, o segundo maior parceiro comercial da Argentina, atrás apenas do Brasil.

Contudo, após assumir o cargo, adotou um tom mais conciliador em relação a Pequim. "Fiquei muito positivamente surpreso com a China. É um parceiro comercial muito interessante, porque não exige nada, só que não os incomodemos", afirmou em setembro em um programa de TV argentino.

