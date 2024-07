A- A+

ESTADOS UNIDOS Militar americano condenado por ordenar massacre de civis no Vietnã morre aos 80 anos EUA estima que 504 civis desarmados morreram em ataque ordenado pelo ex-oficial William Calley durante guerra

O ex-oficial do exército americano William Calley, condenado por ordenar um massacre de civis durante a guerra do Vietnã, morreu aos 80 anos, anunciou a imprensa local na segunda-feira.

O homem, condenado por crimes de guerra em 1971, faleceu em 28 de abril na Flórida, mas a morte só foi conhecida agora após uma busca recente nos arquivos oficiais, informou o jornal The Washington Post.

Em 16 de março de 1968, em meio à guerra do Vietnã (1955-1975), o então tenente Calley ordenou a seus homens que matassem os moradores da aldeia de My Lai após receber informações errôneas de que eles escondiam soldados do Viet Cong.





Embora não tenham sido encontradas provas de combatentes inimigos, os soldados americanos torturaram, estupraram e massacraram centenas de habitantes.

Os Estados Unidos estabeleceram que entre 374 e 504 civis desarmados morreram, embora o número exato seja debatido.

Calley foi o único militar americano condenado por esses fatos, em 1971.

A corte marcial o sentenciou a trabalhos forçados perpétuos, mas o então presidente Richard Nixon comutou a pena poucos dias depois, e ele foi liberado após três anos de detenção.

Veja também

DESLIZAMENTO DE TERRA Mais de 60 mortos por deslizamentos de terra na Índia