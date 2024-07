A- A+

susto Baleia salta e atinge barco com pescadores nos Estados Unidos; confira vídeo Cena foi registrada por outro pescador, que gravou o salto da baleia que atingiu barco

O que era para ser um dia comum de pesca acabou em susto nos Estados Unidos. Uma baleia pulou e colidiu em um barco pesqueiro, nessa terça-feira (23), na costa do estado americano de New Hampshire.

A cena foi registrada por outro pescador, que gravou o salto do animal marinho. As imagens repercutem nas redes sociais.

Os irmãos Colin e Wyatt Yager pescavam no porto de Portsmouth quando perceberam a presença da baleia e um deles começou a gravar.

A baleia surgiu inesperadamente perto de outro barco e ergueu o corpo contra a embarcação onde estavam dois homens.

Com o peso no animal, o barco virou e afundou no mar. Os ocupantes também foram parar na água.

"Eu estava com minha vara de pescar bem aqui, o telefone na mão. Tive a sorte de estar olhando na direção certa", disse Colin a uma TV americana.

Mesmo com o susto, os irmãos que presenciaram o ocorrido ajudaram os dois pescadores que caíram na água. Todos passam bem.

