Explosão hidrotermal no parque Yellowstone, nos Estados Unidos, apavora turistas

Uma explosão hidrotermal lançou uma coluna imponente de água fervente, lama e rochas no ar no Parque Nacional Yellowstone, em Wyoming, Estados Unidos, na manhã de terça-feira (23), destruindo uma seção de passarela e fazendo dezenas de turistas correrem em busca de segurança, informaram autoridades.

Não foram relatados ferimentos, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, mas a área permaneceu fechada ao público.

BREAKING: There was just a huge eruption at Yellowstone National Park.

A explosão ocorreu por volta das 10 horas da manhã na área da Biscuit Basin do parque. Vários turistas capturaram vídeos do evento, e em algumas filmagens é possível ouvir Vlada March gritando com seus dois filhos para correrem.

March, uma turista que gravou o evento em seu celular, disse que estava fazendo um tour guiado com sua família quando o guia apontou o vapor subindo do solo.

"‘Olha só,’ ele disse. ‘Isso é incomum.’ Eu peguei meu celular como todo mundo faz. De repente, virou uma nuvem escura enorme cheia de pedras," ela disse em uma entrevista por telefone. “Era uma nuvem enorme, cobriu o sol. Por alguns momentos, você não conseguia ver o sol porque estava tão escuro.”

March, de Palm Desert, Califórnia, disse que gritou para seus dois filhos pequenos correrem, e procurou freneticamente por sua mãe de 70 anos, que havia perdido de vista. Quando sua mãe reapareceu, Ms. March disse que "ela estava coberta de cinzas, dos pés à cabeça."

A explosão ocorreu a algumas milhas ao norte do Old Faithful Geyser, que regularmente lança vapor ao céu. “Isso é muito diferente do Old Faithful,” disse Michael Poland, o cientista responsável pelo Observatório de Vulcões de Yellowstone, que disse que o evento hidrotermal ocorreu perto da Black Diamond Pool no Biscuit Basin.

Explosões como a de terça-feira acontecem quando a água subterrânea se transforma repentinamente em vapor no sistema hidrotermal do parque, disse Mr. Poland. A mudança pode ser causada por um evento importante como um terremoto. “Esse não é o caso aqui,” ele disse. — Em vez disso, o que tivemos foi uma mudança muito localizada neste sistema hidráulico. A pressão pode aumentar e você pode ter uma explosão como esta.

Explosões semelhantes ocorreram na Bacia Norris mais cedo este ano e no Biscuit Basin em 2009. Em um comunicado, autoridades do Serviço Geológico dos Estados Unidos garantiram que o episódio não estava relacionado a uma mudança na atividade vulcânica também. (Sim, Yellowstone também tem atividade vulcânica).

Explosões hidrotermais no parque são bastante comuns - ocorrendo até duas vezes por ano, frequentemente no interior - mas podem passar despercebidas além dos equipamentos de monitoramento, de acordo com Mr. Poland. Esta explosão, no entanto, foi totalmente documentada por turistas com smartphones. “É realmente bastante dramático,” disse Mr. Poland sobre as filmagens.

Mais de uma dúzia de milhas de passarelas de madeira permitem que os turistas vejam os renomados recursos termais do parque, como geysers, fontes termais e mudpots. Esses recursos termais atraem multidões, apesar - ou por causa - do forte cheiro sulfúrico e da ebulição e jorro sobrenaturais.

Desde a abertura do Yellowstone em 1872, cerca de duas dezenas de pessoas foram feridas ou mortas por características termais escaldantes, mais do que o dobro do número ferido em encontros com vida selvagem, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Mas nenhum dos incidentes estava relacionado a atividades inesperadas como a que ocorreu no Biscuit Basin. — Não houve ninguém morto por explosões como essas — disse Poland.

A maioria dos incidentes é causada por queimaduras; muitas das fontes termais no parque são mais quentes que 65 graus Celsius. Em 2022, um pé humano foi encontrado na Abyss Pool na parte sul do parque; autoridades relacionaram isso à morte acidental de um homem de 70 anos que estava visitando o parque.

No mês passado, um turista de 21 anos foi condenado a uma semana de prisão por sair do caminho perto do Steamboat Geyser, o gêiser ativo mais alto do mundo, que pode lançar água a mais de 90 metros no ar, muito mais alto que o Old Faithful. Um funcionário do parque tinha visto o turista ignorar sinais de que era ilegal se afastar do caminho.

