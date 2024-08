A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Ministério da Saúde de Gaza reporta 40.534 mortos desde o início da guerra Ao menos 58 pessoas morreram nas últimas 24 horas, indicou o ministério

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, anunciou nesta quarta-feira um balanço atualizado de 40.534 mortos no território palestino desde o início da guerra com Israel, há mais de 10 meses.

Ao menos 58 pessoas morreram nas últimas 24 horas, indicou o ministério.

No total, 93.778 pessoas ficaram feridas desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro, no território palestino.

