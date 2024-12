Ministra Luciana Santos participa de formatura dos alunos da FAP, no Recife

A- A+

A maior Associação de empresas de TIC do Nordeste, localizada no ecossistema do Porto Digital, no bairro do Recife, celebra, nesta sexta-feira (13), a conclusão do curso de Formação Acelerada em Programação (FAP) realizado pelo Softex Pernambuco, com incentivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

O FAP tem o objetivo de capacitar jovens e adultos em Front & Back-End, alinhados às demandas do mercado de TI no Brasil.

A formação do curso acontece para 461 novos profissionais da área de tecnologia. Desse total, 276 se especializaram em Black-End (como desenvolvedores de aplicativos, site, responsável por processar dados, armazenar informações e definir a lógica de negócios). Os demais, 185 alunos, dedicaram-se a estudar Front-End (desenvolvedores de web, criando e implementando interface visual, interativa e inovadora de sites e aplicativos).

A solenidade acontecerá às 15h, no auditório do Banco do Brasil do Bairro do Recife Antigo, com a presença de todos os alunos, o presidente do Softex PE, Yves Nogueira, e a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos.

Os novos desenvolvedores de TI vêm do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Gravatá, Garanhuns, Goiana, Carpina, Petrolina, Natal–RN e João Pessoa–PB.

Impacto social e econômico

O Curso de Formação Acelerada em Programação (FAP) foi lançado em 2022, com o objetivo de desenvolver talentos em tecnologia da informação e impulsionar a carreira de jovens e adultos. “Com o apoio do MCTI, temos a infraestrutura necessária para inserir no mercado de TI uma mão de obra qualificada, impactando uma carreira profissional promissora e ainda sermos agentes de transformação social e econômica no Nordeste”, destaca o presidente do Softex PE, Yves Nogueira.

Nesse período do curso, os estudantes passam seis meses (144 horas semanais) de formação intensiva teórica e prática em programação e desenvolvimento de software com mentoria de profissionais especializados. A proposta é oferecer aos desenvolvedores habilidades técnicas para soluções inovadoras diante dos avanços tecnológicos no mundo.

No final do curso, o Softex PE proporciona desafios para soluções de projetos, antecipando o cenário real que os alunos vão encontrar no mercado. A todos, são disponibilizados, também, bolsa de estágio nas empresas associadas ao Softex PE no valor de R$ 600,00 por mês, sem quaisquer ônus para os empresários. A residência de estágio dura três meses e pode se estender conforme a dedicação e evolução profissional dos alunos.

Resultados FAP (2022-2024)

- 18.662 pessoas inscritas.

- Mais de 1.500 alunos formados. A maioria realizando transição de carreira.

- 80% dos formados estão empregados em empresas de TI.

- 20% dos formados criaram suas próprias startups.

- Parcerias com 53 empresas com projetos.

