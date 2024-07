Ministra dos Esportes da França toma banho no Sena duas semanas antes dos Jogos de Paris-2024

A- A+

A ministra francesa do Desporto, Amélie Oudéa-Castéra, banhou-se neste sábado (13) no rio Sena, duas semanas antes do início dos Jogos Paris 2024, segundo imagens transmitidas pela rede BFMTV.

Acompanhada de um dos porta-bandeiras da seleção paralímpica francesa, o paratriatleta Alexis Hanquinquant, a ministra, munida de combinação e touca de natação, mergulhou nas águas do Sena próximo à ponte dos Invalides, perto de onde acontecia a disputa do Open Olímpico provas de natação aquática e triatlo.

Oudéa-Castéra banhou-se antes da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que prometeu nadar no Rio Sena no dia 17 de julho se a qualidade da água permitir.

Depois de vários resultados negativos sobre a qualidade da água do Sena, fruto de uma primavera e início de verão anormalmente chuvosos e pouco ensolarados, as autoridades locais anunciaram na sexta-feira que os parâmetros ficaram dentro dos limites autorizados para a competição.

Os maus resultados da qualidade da água e o elevado caudal do rio provocaram vários adiamentos dos ensaios da cerimónia de abertura dos Jogos, marcada para 26 de julho com desfile ao longo do Sena.

