Missão com três tripulantes chineses decola rumo à estação espacial Tiangong

Três astronautas chineses, incluindo a terceira mulher chinesa a integrar uma missão espacial, decolaram na madrugada desta quarta-feira (noite de terça, 29, no Brasil) rumo à estação orbital Tiangong, informou a mídia oficial da potência asiática.

A missão Shenzhou-19 decolou do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste do país, indicaram o canal CCTV, que exibiu imagens da partida, e a agência Xinhua.

Integra a tripulação Wang Haoze, de 34 anos, a única engenheira espacial do país, segundo a Agência Espacial Tripulada da China (AETC), responsável pelas missões tripuladas chinesas.

A nova equipe da estação espacial realizará experimentos visando a ambiciosa meta do programa espacial chinês de enviar astronautas à Lua até 2030 e, eventualmente, construir uma base lunar.

A equipe, liderada por Cai Xuzhe, deve retornar à Terra "no final de abril ou início de maio do próximo ano", afirmou na terça-feira o subdiretor da AETC, Lin Xiqiang, em coletiva de imprensa.

Cai, um ex-piloto da força aérea de 48 anos, já esteve na estação espacial Tiangong como parte da missão Shenzhou-14 em 2022.

O terceiro membro da tripulação é Song Lingdong. Tiangong, tripulada por três astronautas que se alternam a cada seis meses, é a joia da coroa do programa espacial chinês.

