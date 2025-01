A- A+

MUNDO Míssil disparado do Iêmen fica alojado no telhado de casa em vila israelense Os rebeldes Huthis do Iêmen confirmaram o ataque na manhã desta terça-feira, alegando ter lançado um "míssil balístico hipersônico"

O exército de Israel informou na madrugada desta terça-feira que tentou várias vezes interceptar um míssil disparado do Iêmen, que fez soar sirenes no centro do país. O ataque ocorreu menos de 24 horas após os rebeldes Huthis do Iêmen afirmarem ter lançado um míssil em direção a Tel Aviv, o qual as forças israelenses declararam ter interceptado. Vídeos mostram que o míssil ficou alojado no telhado de uma casa em uma vila israelense.

"Após as sirenes que soaram em várias áreas no centro de Israel, foram feitas várias tentativas de interceptar um míssil lançado do Iêmen", afirmou o exército em comunicado emitido por volta das 3h30 (horário local).





Os rebeldes Huthis do Iêmen confirmaram o ataque na manhã de terça-feira, alegando ter lançado um "míssil balístico hipersônico" em direção a "Jaffa ocupada", uma referência ao centro comercial israelense de Tel Aviv.

O propulsor de um míssil lançado do Iêmen atingiu uma casa no centro da Palestina ocupada.



Parece que nada que os aliados de 'israel' façam será o suficiente para parar o apoio iemenita à Palestina. pic.twitter.com/JMR7cZOc1R — Palestina Reports (@palestinarep) January 14, 2025

O lançamento ocorreu após um ataque na noite de segunda-feira, quando um projétil disparado do Iêmen foi interceptado "antes de cruzar para o território israelense", de acordo com o exército.

Os Huthis reivindicaram a autoria do ataque de segunda-feira e afirmaram que também lançaram quatro drones em direção à mesma região. Eles prometeram continuar com as operações até "o fim da agressão contra os palestinos".

Desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023, os Huthis têm disparado repetidamente mísseis e drones contra Israel, declarando que tais ações são uma demonstração de solidariedade com os palestinos.

O grupo rebelde controla vastas áreas do Iêmen, e Israel já realizou ataques contra alvos Huthis no país, incluindo na capital, Sanaa.

Veja também

BRASIL Febre amarela: após São Paulo confirmar primeiro caso em 2025, veja os sintomas da doença