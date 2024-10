Momento em que menino que nasceu surdo ouve pela primeira vez viraliza

A- A+

A alegria de Henri Turkington, de 8 anos, ao receber seu novo aparelho comoveu internautas após o pai publicar o momento em sua rede social. O menino de Manchester, na Inglaterra, nasceu com uma malformação no ouvido esquerdo, o qual não consegue captar sons. Ao longo de sua vida, diversos aparelhos foram testados, mas nenhum funcionou.

O dispositivo, que funciona por meio de vibrações, fica preso no osso do crânio com uma faixa colorida.



"Eu consigo ouvir", ele afirma no vídeo, com um sorrido no rosto. Alguém o questiona se os sons estão chegando até ele, e Henri dá um sorriso como resposta. A partir disso, ele poderá usar o dispositivo no seu dia a dia.

— Com o novo aparelho auditivo, as vibrações vão para o crânio, e, como ele tem a parte interna do ouvido, ele consegue ouvir — explica Lee Turkington, pai de Henri, que é preparador físico.

Segundo Lee, o menino brinca que teve seu ouvido esquerdo "mordido" por um tubarão, mas a malformação veio de nascimento. O pai afirma que a fala de Henri não foi prejudicada pelo fato de ter apenas uma orelha funcionando bem.

— Ele é um garotinho muito forte — conclui Lee.

