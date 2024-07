Morre idosa colonizada por superfungo que estava internada em hospital no Recife

A- A+

Morreu a idosa de 67 anos colonizada pelo superfungo Candida auris que estava internada no Hospital Agamenon Magalhães (HAM), no Recife. A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou o óbito da paciente e ressaltou que a causa foi "choque séptico com foco respiratório".

Ou seja, a paciente não morreu por conta do superfungo, apesar de estar contaminada.

Internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HAM, a paciente estava em isolamento desde a confirmação da contaminação pelo C. auris, divulgada pela SES-PE na última sexta-feira (28).

A SES-PE ainda realizou o monitoramento de 17 pacientes internados na unidade.

A paciente deu entrada no hospital em 13 de junho, por conta de uma infecção respiratória, e estava na UTI desde o dia 18, onde recebia os cuidados hospitalares.

Por causa da confirmação da contaminação, a SES-PE passou a regulamentar a entrada de pacientes no hospital e orientou que em caso de quadros leves de saúde deveriam procurar unidades de pronto atendimento municipais e estaduais.

Mortes por superfungo em Pernambuco em 2024

Com a morte da paciente que estava internada no HAM, Pernambuco contabiliza seis mortes de pacientes colonizados por superfungo este ano.

Em 29 de fevereiro, foram confirmadas as mortes de três pacientes, de 44, 75 e 77 anos que estavam internados no Hospital Getúlio Vargas (HGV), no Recife. E em 12 de março a SES-PE notificou as mortes de uma mulher de 67 anos e um homem de 54 anos também internados no HGV.

