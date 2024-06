Superfungo: Hospital Agamenon Magalhães registra caso de Candida Auris

A- A+

O estado de Pernambuco confirmou um caso do superfungo Candida Auris no Hospital Agamenon Magalhães (HAM), nesta sexta-feira (28).

Trata-se de uma paciente de 64 anos que está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e segue em isolamento. A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) faz o monitoramento de 17 pacientes internados na unidade.

A paciente infectada pelo superfungo deu entrada na unidade no último dia 13 de junho, por conta de uma infecção respiratória, e está na UTI desde o dia 18, onde continua recebendo os cuidados médicos pelo seu caso clínico.

A partir da confirmação, a secretaria trabalha no bloqueio e no controle da propagação do superfungo. No setor onde a paciente está internada foi estabelecida imediata intensificação das ações de limpeza e desinfecção de ambientes.

Além disso, como medida de evitar a disseminação do fungo, faz-se necessário a regulação da entrada de pacientes na unidade.

A partir deste momento, as pessoas com quadros leves de saúde devem procurar unidades de pronto atendimento municipais e estaduais para diminuir a circulação de pessoas dentro da unidade e facilitar a desinfecção do serviço.

