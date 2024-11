Morre John Prescott, ex-vice-primeiro-ministro de Tony Blair

A- A+

John Prescott, ex-vice-primeiro-ministro e braço direito de Tony Blair, que ajudou a transformar o Partido Trabalhista do Reino Unido, faleceu aos 86 anos de idade, anunciou sua família nesta quinta-feira (21).

Depois de receber a notícia, Blair, que foi primeiro-ministro trabalhista de 1997 a 2007, disse que estava “arrasado”, acrescentando que Prescott, seu vice durante esse período, era “uma das pessoas mais talentosas” que ele conhecia na política.

A família do político galês divulgou um comunicado em afirma que está “profundamente triste ao informar que nosso amado marido, pai e avô, John Prescott, faleceu pacificamente ontem (quarta-feira) aos 86 anos de idade”.

Vítima de vários problemas de saúde nos últimos anos, incluindo o mal de Alzheimer, ele passou os últimos anos em uma casa de segurança.

Gordon Brown, que foi primeiro-ministro do Partido Trabalhista entre 2007 e 2010, saudou a memória de um “colosso, um titã”, enquanto o atual líder do partido, Keir Starmer, o descreveu como um “gigante do movimento”.

“Ele desistiu com todas as suas forças para negociar o Protocolo de Kyoto e foi um defensor inabalável da ação climática nas décadas seguintes. Serei eternamente grato a John (...) e sentirei falta desse querido amigo”, reagiu Al Gore, ex-vice-presidente dos EUA.

O Protocolo de Quioto foi um acordo internacional com o objetivo de reduzir as emissões de seis gases de efeito estufa.

Ex-sindicalista, “John passou a vida tentando melhorar a vida dos outros, lutando pela justiça social e protegendo o meio ambiente”, disse sua família em um comunicado anunciando sua morte.

John Prescott foi nomeado cavaleiro em 2010, depois de atuar como deputado por quase quatro décadas.

O ex-vice-primeiro-ministro deixou a sua cadeira na Câmara dos Lordes em julho, pouco depois de Starmer, do Partido Trabalhista, vencer as eleições, devido a problemas de saúde.

