ORIENTE MÉDIO Exército israelense anuncia que um de seus soldados morreu em combate no Líbano "O capitão Eitan Itzhak Oster, de 22 anos (...) caiu durante um combate no Líbano", informou o Exército em um comunicado

Um soldado israelense morreu em combate no Líbano, informou, nesta quarta-feira (2), o Exército de Israel, que no início dessa semana lançou uma incursão em solo libanês para atacar posições do movimento pró-iraniano Hezbollah.

(Esta matéria está em atualização)

