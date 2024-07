A- A+

ARBOVIROSES Meninas de 8 e 6 anos morrem de Chikungunya e dengue em Pernambuco Estado confirmou primeira morte por Chikungunya e nona por dengue no ano

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) confirmou as mortes de duas meninas, de 8 e 6 anos, em decorrência de Chikungunya e dengue, respectivamente.

Essa foi a primeira morte causada pela Chikungunya no Estado em 2024. A paciente era uma menina de 8 anos, que morava em Águas Belas, no Agreste.

O óbito da menina aconteceu no Recife, em 2 de junho, e foi confirmado no mais recente boletim de arboviroses divulgado pela pasta, na quarta-feira (17).

Segundo a SES-PE, a menina tinha dermatopolimiosite, doença crônica que se caracteriza por acometimento inflamatório da pele e dos músculos.

Entre os sintomas que ela apresentou, febre, cefaleia, náusea, dor articular, mialgia, dor retro orbitária, cansaço, dor abdominal intensa, vômitos, sonolência e irritabilidade.

Morte por dengue

O novo boletim epidemiológico também confirmou a 9ª morte por dengue no ano no Estado. A paciente era uma menina de 6 anos, que morava em Terezinha, no Agreste. A morte aconteceu em Garanhuns, em 3 de março.

A menina não tinha comorbidades e apresentou como sintomas febre, dor abdominal, náuseas, vômitos, palidez, sonolência e desidratação. A oitava morte havia sido confirmada pela SES-PE, na semana passada.

Boletim de arboviroses

A SES-PE contabiliza, até o último sábado (13), um total de 27.276 casos prováveis de dengue (casos em investigação + casos confirmados), Chikungunya e Oropouche em Pernambuco.

Até o momento, foram confirmados 6.892 casos de dengue, sendo 119 casos graves, e dez mortes — nove por Chikungunya.

O Laboratório Central de Pernambuco (Lacen/PE) confirmou mais 59 casos de febre do Oropouche, o que fez o total disparar para 72. O Estado também investiga uma possível morte de um feto com 30 semanas de gestação em decorrência da febre.

Foram notificados ainda 4.294 casos prováveis de Chikungunya, com 1 mil casos confirmados. Já para Zika houve o registro de 262 casos prováveis, mas sem confirmação até o momento.

