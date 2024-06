Mortes entre peregrinos clandestinos em Meca expõe como turismo ilegal lucra com sonho de fiéis

A- A+

Mais de 1.300 pessoas morreram este mês enquanto faziam a peregrinação islâmica do hajj na Arábia Saudita — das quais a grande maioria, segundo o governo saudita, não tinha autorização.

Muitos caminharam quilômetros sob um calor escaldante depois de terem pago milhares de dólares a operadoras turísticas ilegais.

Enquanto os peregrinos com autorização eram transportados pela cidade santa de Meca em ônibus com ar-condicionado e descansavam em tendas climatizadas, os não registados estavam frequentemente expostos às intempéries.

Nos últimos dias, quando as temperaturas ultrapassaram os 48,8ºC, alguns peregrinos disseram ter visto pessoas desmaiando e corpos na rua.

No domingo, em uma entrevista à televisão estatal, o ministro saudita da Saúde, Fahd bin Abdurrahman al-Jalajel, afirmou que 83% das 1.301 mortes registadas envolviam peregrinos sem autorização.

— O aumento das temperaturas durante a época do hajj representou um grande desafio este ano — explicou, acrescentando: — Infelizmente, e isto é doloroso para todos nós, aqueles que não tinham autorização para o hajj percorreram longas distâncias sob o sol.

As declarações de al-Jalajel foram feitas após dias de silêncio do governo saudita sobre as mortes ocorridas durante o hajj, um ritual árduo e profundamente espiritual que os muçulmanos são encorajados a realizar pelo menos uma vez na vida, caso possam.

Com cerca de dois milhões de participantes por ano, não é raro que os peregrinos morram devido ao stress térmico, a doenças ou a enfermidades crônicas.

Não se sabe ao certo se o número de mortes este ano foi superior ao habitual, porque a Arábia Saudita não divulga regularmente essas estatísticas.

Em 1985, mais de 1.700 pessoas morreram nos locais sagrados, a maioria delas devido ao stress térmico, segundo um estudo realizado na época.

Mas, como muitos dos que morreram não tinham autorização, o número de mortos deste ano expôs um submundo de operadores turísticos ilícitos e contrabandistas que lucram com os muçulmanos desesperados para fazer a viagem.

As mortes também revelaram o que parece ser um fracasso dos procedimentos de imigração e segurança sauditas destinados a impedir que os peregrinos não registados cheguem aos locais sagrados, incluindo um cordão de segurança em volta de Meca que se fecha semanas antes do hajj.

Apesar dos esforços, estima-se que cerca de 400 mil pessoas sem documentos tenham tentado realizar a peregrinação este ano, segundo um alto funcionário saudita à AFP sob condição de anonimato.

As autoridades sauditas não responderam aos pedidos de comentário.

Contrabandistas exploram brechas

Em entrevistas ao New York Times, no entanto, operadores turísticos do hajj, peregrinos e familiares dos mortos descreveram lacunas que são facilmente exploradas e que permitem às pessoas viajar para o reino com um visto de turista ou de visitante antes do hajj.

Uma vez que chegam, elas encontram uma rede de corretores e contrabandistas ilegais que oferecem os seus serviços, recebem o pagamento e, muitas vezes, os abandonam à própria sorte, afirmaram.

O número de peregrinos não registados parece ter sido impulsionado este ano pelo aumento da crise econômica em países como o Egito e a Jordânia.

Um pacote oficial do hajj pode custar mais de US$ 5 mil ou US$ 10 mil (cerca de R$ 27,1 mil e R$ 54,3 mil segundo a cotação atual), dependendo do país de origem do peregrino — muito além das condições de muitos que desejam fazer a viagem.

Marwa, uma egípcia de 32 anos cujos pais fizeram o hajj sem autorização oficial este ano, disse que eles pagaram cerca de US$ 2 mil (cerca de R$ 10,8 mil) pela viagem, facilitada por um agente no Egito e um corretor na Arábia Saudita.

Eles sentiram que tinham que ir logo (à Meca) porque, à medida que a moeda egípcia perde valor, suas poupanças diminuem todos os anos, explicou a filha. Marwa pediu para ser identificada apenas pelo primeiro nome para evitar repercussões legais.

Vários países que registaram um grande número de peregrinos falecidos agiram rapidamente para resolver o problema. Na sexta-feira, o presidente da Tunísia, que registou mais de 50 peregrinos entre os mortos, demitiu o ministro de Assuntos Religiosos do país.

Na Jordânia, que registou a morte de pelo menos 99 peregrinos, o Ministério Público abriu uma investigação sobre as rotas ilegais do hajj.

E no Egito, as autoridades disseram que iriam revogar as licenças de 16 empresas que emitiam vistos para os peregrinos sem prestar serviços adequados.

— Há muita ganância em torno desse negócio — explicou Iman Ahmed, coproprietária da El-Iman Tours no Cairo.

Ahmed disse que se recusava a enviar peregrinos não registados em pacotes de hajj, mas que outros operadores turísticos egípcios e corretores sauditas ganhavam muito dinheiro com isso.

'Morreram fazendo o que queriam fazer'

Entre os mortos também havia pelo menos dois americanos. Isatu Wurie, de 65 anos, e Alieu Wurie, de 71, moradores de Maryland, tinham juntado dinheiro durante anos para fazer a peregrinação, pagando US$ 23 mil (quase R$ 125 mil) a um operador turístico local, disse a filha do casal, Saida.

Mas, depois de chegarem a Meca, o operador disse a eles para ficarem no hotel até que as autorizações fossem emitidas, e o transporte que tinham prometido nem sempre estava disponível, eles disseram à filha.

Os pais ficaram frustrados porque acreditavam que estavam seguindo "as regras", explicou Saida.

Ainda assim, conseguiram realizar alguns dos rituais iniciais do hajj e estavam "muito entusiasmados para ver a Kaaba", a estrutura cúbica que os peregrinos fazem a circuambulação, disse a filha.

Mas a última mensagem que recebeu da mãe dizia que o ônibus que os levaria a um dos locais não tinha chegado e que, em vez disso, tinham andado duas horas a pé.

Apesar da frustração com o operador turístico, bem como da dificuldade em localizar os seus corpos — enterrados em Meca — Wurie acredita que os seus pais estavam cheios de alegria nos seus últimos dias.

— Morreram fazendo exatamente o que queriam fazer — disse Saida, acrescentando: — Eles sempre quiseram fazer o hajj.

