Mata Norte Motociclista morre após ser atropelado por caminhão que fazia manobra em marcha à ré na BR-408 Acidente aconteceu quilômetro 81 da BR-408, no distrito de Guadalajara, em Paudalho

Um motociclista morreu após ser atropelado por um caminhão que estava saindo de uma residência em marcha à ré, na BR-408, em Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu nessa terça-feira (16), no quilômetro 81 da via, no distrito de Guadalajara.

"Pelos vestígios verificados, o motorista de um caminhão estava saindo de ré de uma residência, quando foi atingido na parte de trás pela motocicleta", informou a PRF.

Com o impacto da colisão, o condutor da motocicleta, de 24 anos, que não teve o nome divulgado, morreu no local.

O corpo dele foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

A PRF disse que o condutor do caminhão saiu do local do acidente e não foi localizado até o momento.

Além da corporação, também estiveram na área o Instituto de Criminalística (IC) e a Polícia Civil de Pernambuco.

