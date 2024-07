A- A+

Férias Férias no Recife: Faculdade Senac oferece programação gratuita com cursos e oficinas Todas as atividades contam com certificado de conclusão, e são voltadas para as áreas de Desenvolvimento Pessoal, Moda, Estética e Logística

Em meio às férias escolares, no Recife, é possível aproveitar uma programação gratuita da Faculdade Senac Pernambuco. Dentre as atividades previstas, estão cursos, oficinas e workshops, com opções nas áreas de Desenvolvimento Pessoal, Moda, Estética e Logística.

Vale ressaltar, ainda, que todas as atividades acontecem na sede da Faculdade Senac Pernambuco no Recife, localizada no bairro de Santo Amaro, área central. A programação inteira tem certificado de conclusão. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site oficial da instituição.

Workshops

Ao todo, a ação, intitulada de "Trilha de Aprendizagem - O Caminho para o Autoconhecimento", tem dois workshops. O primeiro acontece nesta quarta-feira (17), às 19h, com o tema "Trabalho e Felicidade: Como Gerir Sua Carreira". Estão previstos tópicos como gerenciamento de tempo, comunicação eficaz e habilidades de liderança.

O próximo workshop vai ser no dia 25 de julho, às 9h, com foco em "Modelagem de Currículo Algoritmizado". Na atividade, serão ensinadas técnicas para otimizar currículos para sistemas automatizados de seleção. As atividades acontecem no 13º andar.

Ainda dentro da programação, a Faculdade Senac promove no dia 26, a partir das 9h, a palestra "Estudar e Trabalhar em Portugal: O Que Fazer?".

A convidada da atividade é Cibelle Pinheiro, CEO da empresa BeBraga Consulting e presidente da Associação Mobilizar com Valores em Portugal. Há 13 anos como residente na cidade portuguesa de Braga, a palestrante passará dicas e orientações para quem está interessado em mudar-se para o país europeu. A ação acontece no salão de eventos, no 22º andar.

Atividades que integram programação têm foco na educação. - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Confira, abaixo, o restante da programação da Faculdade Senac para as férias no Recife.



Logística

17 de julho - 18h às 22h no 14º andar

Curso: Power BI: Ferramenta para Criar Relatórios em Pequenos Negócios

18 de julho - 18h às 22h no 14º andar

Curso: Implementação de Power BI na Logística de Transporte

19 de julho - 18h às 22h no 14º andar

Curso: Implementação de Power BI na Gestão de Armazéns



Estética

22 de julho - 18h às 22h, no 13º andar

Curso: Construção de Marcas no Campo Profissional

23 de julho - 18h às 22h, no 13º andar

Curso: Cronograma Antiaging Exopeel - Peeling Avançado com Associação de Exossomas para Rejuvenescimento e Reparo de Cicatrizes Atróficas

24 de julho - 18h às 22h, no 13º andar

Curso: Nutrição e Estética - Os Alimentos da Beleza e Longevidade

25 de julho - 18h às 22h, no 13º andar

Curso: Ozonioterapia Aplicado à Estética

26 de julho - 18h às 22h, no 13º andar

Curso: Ozonioterapia Aplicado à Estética

29 de julho - 18h às 22h, no 13º andar

Curso: Visagismo e Consultoria de Imagem - Potencializando Seu Crescimento Profissional Através da sua Imagem

30 de julho - 18h às 22h, no 13º andar

Curso: A.R. Glow Peel e Gerenciamento da Pele

1° de agosto - 18h às 22h, no 13º andar

Curso: Descomplicando o Uso do Taping no Intra e Pós-Operatório de Cirurgias Plásticas Estéticas

Moda

24 de julho - 13h às 17h no 13° andar

Oficina: Tapeçaria Manual

31 de julho - 13h às 17h no 13° andar

Oficina: Upcycling

29 e 31 de julho - 13h às 17h no 13° andar

Workshop: Gestão para o Desenvolvimento de Produtos

1º de agosto - 10h às 12h, no 13º andar

Oficina: "Palavras na Passarela: Explorando a Criatividade em Editoriais de Moda"

