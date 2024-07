A- A+

FÉRIAS Férias no Museu: Instituto Ricardo Brennand tem agenda especial para a criançada A garotada vai poder explorar a criatividade e aprender sobre arte e história, com ativiades lúdicas

A programação Férias no Museu, do Instituto Ricardo Brennand, na Várzea, promove, até 31 julho, atividades especiais de férias para a criançada, entre 3 e 12 anos de idade, que vai poder explorar a criatividade, aprender sobre arte e história, e desenvolver novas habilidades, com atividades lúdicas por meio de jogos, brincadeiras e artes plásticas, como gravura, modelagem, pintura desenho, colagem e muito mais.

A programação do Férias no Museu acontecem, de terça a domingo, sempre, a partir das 15h e as vagas são limitadas. Para participar, os pais ou responsáveis precisam adquirir a diária no valor de R$ 20 na recepção do Centro Cultural da Várzea. É importante lembrar que esse valor, no entanto, não substitui o ingresso para visitar o museu (que é gratuito para crianças até 5 anos acompanhadas).

Toda a programação será conduzida por educadores do InstitutoRB, garantindo um ambiente seguro e acolhedor para todos os participantes.

Serviço:

Férias no Museu

Onde: Instituto Ricardo Brennand, na Alameda Antônio Brennand, s/n, Várzea

Quando: Até 31 de julho

Horário: De terça a domingo, a partir das 15h

Ingressos para visitação ao museu: Inteira - R$ 50,00 / Meia - R$ 25,00 / Crianças até 05 anos, mediante apresentação de documentação a entrada é gratuita.

Compra pelo site www.institutoricardobrennand.org.br ou na bilheteria.

Inscrição para participar das atividades: R$ 20 a diária (inscrição na recepção do museu)

Mais informações: (21) 2121.0365/0352

