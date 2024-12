A- A+

MATA NORTE Goiana: pilotando sem capacete e alcoolizado, motociclista foragido por roubo e sequestro é detido Segundo a PRF, homem tinha índice de álcool no sangue quase três vezes acima do considerado crime

Um motociclista foragido da Justiça pelos crimes de roubo e sequestro à mão armada foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesse domingo (15), ao pilotar uma moto alcoolizado e sem capacete.

O flagrante aconteceu na BR-101, em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A PRF explicou que o mandado de prisão contra o homem foi expedido em 18 de outubro deste ano pelo Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB). Ele tentou fugir.

"Os policiais estavam em frente ao posto da PRF de Igarassu, quando observaram um motociclista transitando sem capacete de segurança. Durante o acompanhamento da moto por seis quilômetros, o condutor perdeu o controle do veículo e tombou, mas não ficou ferido", explicou a polícia.

A equipe observou diversos sinais de embriaguez no homem. O teste do bafômetro indicou um índice de 1,09 mg/L, mais de três vezes acima do considerado crime (0,34 mg/L).

Os policiais ainda apreenderam uma faca, que estava na cintura do foragido.

Por fim, o homem foi encaminhado junto com o veículo para a Delegacia de Polícia Civil, para cumprir o mandado de prisão.

"Além de ser apresentado à Justiça, ele ainda poderá responder pelo crime de conduzir o veículo com a capacidade psicomotora alterada por influência de álcool", completou a PRF.

