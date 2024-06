A- A+

RIO DE JANEIRO Motorista de app fica em estado grave após ser baleado ao entrar por engano em comunidade no Rio Carro acessou a favela do Quitungo, em Brás de Pina; vítimas foram levadas para o Hospital Getúlio Vargas, na Pe

Um motorista de aplicativo e sua passageira foram baleados, nesta segunda-feira, após entrarem por engano na comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio. Wilson Brasilino de Oliveira, de 47 anos, e Valquíria da Silva Oliveira, de 54, foram levados para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte. De acordo a Secretaria estadual de Saúde, o estado do motorista é grave. Já Valquíria segue internada com quadro estável.

As vítimas foram atingidas quando passavam pela Rua Irapuá. Wilson foi levado para o hospital por equipes do Corpo de Bombeiros. Já Valquíria seguiu para a mesma unidade por meios próprios.

A Polícia Militar afirmou que agentes do 16° BPM (Olaria) foram acionados para uma ocorrência de lesão corporal e encontraram o homem e a mulher baleados. A ocorrência foi encaminhada para a 38ª DP (Brás de Pina).

