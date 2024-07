A- A+

coreia do sul Motorista mata ao menos nove após atropelar pedestres na Coreia do Sul No acidente, outros quatro ficaram feridos; um está em estado grave

Um homem de 68 anos atropelou pedestres que esperavam no sinal, nesta segunda-feira, no centro de Seul, na Coreia do Sul. Pelo menos nove pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas. Segundo a polícia local, o acidente ocorreu em um cruzamento perto da sede da prefeitura. O motorista foi preso e encaminhado ao hospital.



Entre os mortos, seis morreram no local, enquanto os outros três foram encaminhados para um hospital em parada cardíaca e não resistiram. Entre os feridos, um está em estado grave, segundo as informações da agência de notícias Yonhap.

Segundo o motorista de 68 anos, o carro teria acelerado "repentinamente" e causado o acidente. Ele foi detido no local e encaminhado ao hospital. Já segundo as autoridades locais, o veículo estava na direção contrária e colidiu com dois outros carros antes de atropelas os pedestres. O caso está sendo investigado.

Veja também

ALERTA Ciclone tropical Freddy bateu recorde de longevidade com 36 dias, diz ONU