A- A+

Varíola dos macacos Governo de Pernambuco investiga caso suspeito de mpox em escola da rede no município do Paulista Em nota, Secretaria Estadual de Educação e Esportes (SEE) confirmou a suspeita

O Governo do Estado de Pernambuco confirmou nesta quarta-feira (28), que um possível caso de mpox (Varíola dos macacos) está sendo investigado em uma Escola de Referência de Ensino Médio (EREM), na cidade do Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

Por meio de nota, a informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Educação e Esportes (SEE). A assessoria da pasta confirmou que o aluno com sintomas suspeitos da doença estuda no EREM de Paulista, localizado no bairro da Vila Torres Galvão.

De acordo com a Secretaria de Educação, a escola foi informada da suspeita pela família do estudante. Ainda segundo a pasta, as recomendações e protocolos estabelecidos pela área de saúde serão seguidos e asseguram que as aulas permanecerão ocorrendo normalmente na escola estadual.

"A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) esclarece que a unidade foi informada pela família do estudante e que as orientações e protocolos estabelecidos pela área de saúde serão observados, não havendo recomendação para a suspensão das aulas na Unidade", diz o texto.

Informações mais detalhadas não foram divulgadas, como quando a família fez o contato com a unidade escolar ou sobre há quanto tempo os primeiros sintomas da mpox surgiram no aluno. Contudo, a SEE assegura que segue acompanhando o caso e que intensificará ações de divulgação da doença.

"A pasta segue acompanhando o caso e iniciará, em parceria com a Saúde, ações de conscientização sobre a doença a fim de informar toda a comunidade escolar".

Mpox em Pernambuco

O último relatório informado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) acerca da situação da doença no Estado foi divulgado no dia 15 deste mês de agosto.

O detalhamento foi feito um dia depois da Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciar que a Mpox entrava novamente em Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII).

Conforme a Secretaria, no primeiro semestre de 2024, foram registrados dez casos. Em todo 2023, o número foi de 23. Em 2022, foram contabilizados um total de 325 casos de Mpox.

Em Pernambuco, o diagnóstico da doença é realizado no Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (Lacen-PE), que analisa as amostras de swab (coleta por meio de esfregaço nas lesões cutâneas ou de mucosas) realizadas em pacientes com o perfil de quadro suspeito.

Quanto à rede de atendimento disponível no estado, todas as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) são capacitadas e responsáveis em realizar os atendimentos e a coleta do exame de Swab dos casos suspeitos de Mpox e, quando necessário, realizar o encaminhamento para serviços de referência, sendo eles: Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), Hospital Correia Picanço (HCP), Hospital das Clínicas (HC), Hospital Agamenon Magalhães (HAM) e Hospital Barão de Lucena (HBL).



Veja também

TikTok TikTok deve enfrentar processo por compartilhar "desafio" que matou jovem nos EUA