MEU PRIMEIRO LANCHINHO Mucilon: Nestlé recolhe lotes de alimento no Brasil por alto nível de toxina produzida por fungos Unidades do produto para bebês 'Meu Primeiro Lanchinho', da marca Mucilon, são alvo de recolhimento após análises da empresa encontrarem níveis de aflatoxinas acima do permitido pela legislação brasileira

A Nestlé Brasil anunciou o recolhimento voluntário de lotes do produto “Meu Primeiro Lanchinho”, da marca Mucilon, no país após encontrar níveis elevados de aflatoxina, toxinas produzidas por fungos, e acima do que permite a legislação. Confira os lotes abaixo.

Segundo comunicado emitido pela empresa, o problema foi identificado “durante análises de qualidade de rotina”. “O consumo de alimentos com níveis aumentados dessa substância (aflatoxina) por período prolongado pode ser prejudicial à saúde, incluindo, em casos extremos, potenciais problemas relacionados ao fígado”, alertou.

A aflatoxina é um tipo de micotoxina produzida por fungos do gênero Asperigillus. De acordo com informações da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), ela é encontrada principalmente em áreas com climas quentes e úmidos, como o Brasil, e são conhecidas por serem genotóxicas e carcinogênicas, ou seja, podem levar a danos no DNA e, em casos extremos, aumentar o risco de câncer.

“A exposição por meio dos alimentos deve ser mantida no nível mais baixo possível. As aflatoxinas podem ocorrer em alimentos como amendoim, nozes, milho, arroz, figos e outros alimentos secos, especiarias, óleos vegetais brutos e grãos de cacau, como resultado da contaminação por fungos antes e depois da colheita”, diz a autoridade.

Já a Food and Drug Administration (FDA), agência sanitária e de alimentos dos Estados Unidos, alerta que “a ingestão regular de alimentos com aflatoxinas pode aumentar o risco de câncer de fígado, causar defeitos congênitos e levar a problemas nos rins e no sistema imunológico”.

No entanto, a Nestlé afirma que, segundo as análises laboratoriais, "as quantidades de aflatoxina encontradas nos produtos estão muito abaixo da quantidade necessária para causar qualquer reação aguda e imediata".

"A esse respeito, a Nestlé esclarece que para a intoxicação aguda, seria necessário o consumo diário de 18kg de produto (ou 508 pacotes de 35g) por um período de 1 a 3 semanas. Portanto, não se prevê toxicidade aguda para os consumidores-alvo", diz.

A empresa reforça ainda que o recolhimento anunciado está restrito aos lotes e produtos indicados, e feito de forma coordenada com as autoridades brasileiras. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) proibiu a venda, distribuição e uso dos lotes e alertou sobre o recolhimento em resolução publicada na semana passada após ter sido comunicada pela Nestlé sobre os "resultados analíticos insatisfatórios em relação ao teor de aflatoxinas".

De acordo com a Nestlé, a distribuição e comercialização dos lotes já foram suspensas. “Nenhum outro produto ou lote está afetado por esse recall”, garante. A empresa orienta ainda que, "caso você tenha o produto objeto deste recolhimento, não o consuma e entre em contato com o atendimento ao consumidor para devolução gratuita e reembolso".

Os canais disponíveis são o [email protected] ou 0800-761-2500, que funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Confira os lotes do 'Meu Primeiro Lanchinho Mucilon' recolhidos:

Sabor morango e banana:

42391228 E1 – validade: 1º.mai.2025;

42391228 E2 – validade: 1º.mai.2025;

42401228 E1 – validade: 1º.mai.2025;

42401228 E2 – validade: 1º.mai.2025;

42411228 E1 – validade: 1º.mai.2025;

42411228 E2 – validade: 1º.mai.2025;

42461228 E1 – validade: 1º.jun.2025;

42471228 E1 – validade: 1º.jun.2025;

42471228 E2 – validade: 1º.jun.2025;

42481228 E1 – validade: 1º.jun.2025;

42481228 E2 – validade: 1º.jun.2025;

42491228 E1 – validade: 1º.jun.2025;

42501228 E1 – validade: 1º.jun.2025;

42901228 E1 – validade: 1º.jul.2025;

42911228 E1 – validade: 1º.jul.2025.

Sabor laranja e banana:

42531228 E1 – validade: 1º.jun.2025;

42531228 E2 – validade: 1º.jun.2025;

42541228 E1 – validade: 1º.jun.2025;

42541228 E2 – validade: 1º.jun.2025;

42551228 E1 – validade: 1º.jun.2025.

