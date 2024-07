Mudança na Lei de Zoneamento sancionada por Nunes beneficiou igreja evangélica

A- A+

Uma mudança na Lei de Zoneamento aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo e sancionada pela gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) beneficiou diretamente a Igreja Presbiteriana de Pinheiros (IPP).

A alteração afeta cerca de dez quadras no entorno da instituição, no Alto de Pinheiros (Zona Oeste), e permitirá que a igreja erga um megatemplo numa região onde antes só eram permitidas construções de até 10 metros de altura. As informações são do jornal “O Estado de S. Paulo”.

A modificação no projeto original da principal lei urbanística da cidade partiu de uma emenda que traz no título o nome “Igreja Presbiteriana” e que foi apresentada em dezembro, dias antes da votação final da proposta, pelo vereador Isac Félix (PL), integrante da Frente Parlamentar Cristã.

Essa emenda, que contou com o apoio de outros oito parlamentares, transformou ao menos 15 terrenos vizinhos à igreja em zonas de centralidade (ZCs), classificação dada para áreas onde são desenvolvidas atividades típicas de regiões centrais ou de subcentros regionais, com destinação principalmente aos usos não residenciais. Com a mudança, o entorno da igreja se tornou a única área da Marginal Pinheiros com essa classificação em toda a extensão da via a partir da Avenida dos Bandeirantes.

A emenda também tornou ZCOR-3 (zonas corredores 3) alguns lotes desses quarteirões que eram designados como ZCOR-2. A classificação anterior permitia atividades para até 500 pessoas, enquanto a nova é a que possibilita as maiores instalações de atividades comerciais.

As mudanças atendem diretamente aos interesses da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que planeja construir no local um megatemplo de 13 andares, com auditório com capacidade para 2.700 pessoas, além de um colégio, uma capela e praça de alimentação.

Nunes visitou a igreja em janeiro deste ano, dias depois de ter sancionado a revisão da Lei de Zoneamento. Na ocasião, ouviu agradecimentos do pastor responsável pelo culto, Arival Dias Casimiro.

"Estamos aqui em uma jornada de gratidão. Agradecendo a Deus pelas bênçãos. Agradecendo a benção também do final do ano, da transformação do zoneamento daqui, deste local. E nós estamos com muita honra, muita alegria, recebendo autoridades aqui, inclusive nosso querido prefeito Nunes ", declarou.

A visita de Nunes, que foi ao local acompanhado por alguns secretários, somou-se a outros gestos de aproximação do pré-candidato à reeleição com o segmento religioso. Em novembro, o prefeito havia pedido orações aos religiosos durante cerimônia na Igreja Assembleia de Deus Ministério de Belém, na Zona Leste. A gestão do emedebista também tem aportado recursos de publicidade em rádios voltadas ao público cristão.

A Associação de Amigos de Alto dos Pinheiros (Saap) acionou o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) para tentar reverter as mudanças na Lei de Zoneamento. Ao “Estado de S. Paulo”, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros disse que “só se manifestará após decisão da Justiça”. O MP-SP não comentou o assunto.

Em nota, a Câmara Municipal declarou que as alterações na lei se deram após um “debate amplo e transparente com a sociedade” e que “não há nenhum impedimento técnico e legal para a alteração”. “É importante lembrar que cada vereador tem prerrogativa para apresentar emendas durante o processo legislativo. A emenda foi incorporada ao texto final, ou seja, também passou por debate prévio e análise técnica”, complementou.

O GLOBO pediu manifestação à prefeitura, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. Ao “Estadão”, a administração municipal afirmou que as mudanças buscaram “compatibilizar urbanisticamente o lote ao seu entorno, que apresenta características de zonas de centralidade”.

