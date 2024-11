Mudança de trânsito na avenida Caxangá causa transtornos e dúvidas para condutores e passageiros

A- A+

A mudança de trânsito na avenida Caxangá, na altura da UPA, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, iniciada nessa terça-feira (26), está causando vários transtornos e dúvidas para condutores de veículos e passageiros de transporte público.

A alteração aconteceu por conta da implementação de uma nova ligação viária entre vias no canteiro central na Rua Gastão Vidigal, que agora possui um "ancorte", que liga as pistas para formar o ponto de retorno. A responsável pela mudança foi a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado (Seduh-PE).

O retorno no local, antes realizado pela faixa destinada aos ônibus BRT, foi deslocado para o lado direito da via. Com a mudança do sentido, condutores devem seguir por uma nova passagem, por trás da UPA.

Agora, quem vem de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), pela avenida Caxangá e precisa acessar o bairro de Dois Irmãos, na Zona Norte, precisa entrar na Rua Gastão Vidigal, fazer o retorno pelo ancorte e retornar para a avenida em direção ao bairro. O problema disso, no entanto, é que quem vem da UR-7 passa justamente pelo canteiro. Com isso, o congestionamento na área é muito grande, já que trafegam muitos veículos, inclusive ônibus, pela via.

Essa foi a realidade para Jefferson Moraes, motorista de 40 anos, que criticou a mudança. "Está terrível. Gastei 40 minutos da UR-7 para cá (o canteiro). Isso tudo para fazer a volta. Está horrível!", afirmou.

Outra pessoa que não gostou da mudança foi o porteiro Roberto Martins, 54 anos. Ele utiliza o transporte público na área, que conta com uma parada e um terminal de ônibus, e não entende como a alteração pode beneficiar a população, por mais que tenha sido requalificado o canteiro.

"Esse trecho é pequeno, não tinha necessidade de fazer isso. Se fosse um trecho de 1 km, tudo bem, mas não é o caso. É um congestionamento desnecessário. Precisamos que tomem as providências para que isso seja melhorado. Isso atrapalha para quem quer pegar o transporte público aqui", explicou.

Segundo a Seduh, a implantação do "ancorte" permite que "os motoristas realizem o retorno de maneira mais segura e eficiente". O investimento do serviço, que durou quase 10 meses, foi de R$ 3.848.869,96.

O que diz a Seduh

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano, Francisco Sena, explicou que, neste primeiro momento, é natural que motoristas fiquem mais confusos com as alterações. Ainda assim, ele chamou atenção para a importância em dar celeridade à faixa exlusiva de BRT, que foi o motivo do serviço, planejado desde 2014.



"Antigamente, quando você vinha da avenida Caxangá e queria acessar a UR-7, o condutor do carro pequeno ocupava a faixa do BRT, o que causava conflito na passagem. Foi por isso que fizemos essa obra de giro de quadra na UPA. São só dois dias de implementação, mas já conseguimos ver mais fluidez na avenida Caxangá, que, a longo prazo, vai gerar melhor fluidez para quem trafega na região", afirmou.



De acordo com o secretário, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) foi informada há cerca de dois meses sobre as mudanças na área. Junto ao Departamento de Estradas de Roldagem de Pernambuco (DER-PE), agentes de trânsito já modificaram a sincronização dos semáforos da avenida Caxangá para suportar os veículos e dar maior fluidez.



Questionado sobre os transtornos para quem vem da UR-7, que segue enfrentando muito congestionamento, o secretário explicou que a pasta, com o auxílio da CTTU e do DER, está trabalhando para solucionar a questão. O mesmo deve acontecer no acesso ao bairro de Dois Irmãos.



"Na UR-7, ainda estamos realizando as partes de fiscalizações e ajustes de sincronização de sinais para poder garantir a melhoria do trânsito na área. Também estamos olhando o que pode ser feito no caminho para Dois Irmãos e no lado da UPA. Pedimos um pouco de paciência da população, porque estamos trabalhando nisso", afirmou.



Já sobre a parada de ônibus localizada na Rua Gastão Vidigal, ele afirmou que a Seduh estuda, ao lado do Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), a transferência dos pontos para outra área. "Assim, quem pega transporte público na área vai ser menos impactado", explicou.

Auxílio aos condutores

Agentes do DER e da CTTU estão presentes no local para realizar ações de fiscalização e orientação de trânsito para os condutores. A ação será intensificada ao longo da semana nos horários de pico, das 6h30 às 9h30 e das 16h às 19h.

Veja também

argentina Ex-presidente argentino Fernández denuncia suposta administração fraudulenta