Dia da Consciência Negra Bairro do Recife tem distribuição gratuita de mudas de plantas nesta terça-feira (19) A ação faz parte do 4º Festival Pernambucano de Literatura Negra

Nesta terça-feira (19), véspera do Dia da Consciência Negra, celebrado oficialmente como feriado nacional pela primeira vez nesta quarta-feira, 20 de novembro, o Recife será palco de uma ação ambiental especial dentro do 4º Festival Pernambucano de Literatura Negra.

O festival distribuirá 30 mudas nativas da região Nordeste ao público, em um estande montado na Av. Rio Branco, no Bairro do Recife. O público pode receber as plantas gratuitamente a partir das 13h.

4º Festival Pernambucano de Literatura Negra

O festival presta homenagem às escritoras afro-brasileiras, destacando a importância de suas obras e legados para a cultura nacional. As espécies escolhidas para a doação têm forte ligação com a ancestralidade africana. As orquídeas, por exemplo, reconhecidas pela delicadeza e resiliência, remetem à superação dos desafios enfrentados por mulheres negras em suas trajetórias literárias.

Os kalanchoes, originários da África, simbolizam a cura e a força, evocando as histórias de resistência e cuidado presentes na obra de muitas autoras homenageadas. As espécies relacionadas às “Babosas” remetem a práticas tradicionais de cura e proteção, destacando o poder de ressignificar as heranças culturais.

Simbologia

De acordo com a escritora, idealizadora e coordenadora do festival, Jaqueline Fraga, entregar essas plantas simboliza o florescer contínuo da cultura negra, enraizada em narrativas de luta, amor e identidade.

"Assim como as plantas precisam de cuidado, nossas vozes e histórias devem ser nutridas, preservadas e multiplicadas. Homenagear nossas autoras é um tributo a esse ciclo de crescimento", destacou a coordenadora.

A ação presta tributo às escritoras negras do Brasil, cujas obras têm transformado a literatura, inspirando gerações e amplificando vozes que muitas vezes foram silenciadas.

Nomes como Carolina Maria de Jesus, autora do impactante “Quarto de Despejo”; Conceição Evaristo, reconhecida por seu trabalho poético e ensaístico; e Djamila Ribeiro, destacada pelo seu papel no ativismo e na produção literária antirracista, servem de inspiração para o projeto e para o público leitor.

Outras escritoras como Eliane Alves Cruz, Cidinha da Silva e Cristiane Sobral também representam a força e diversidade da produção literária negra no Brasil.

A ação tem apoio da Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidad. Já o Festival Pernambucano de Literatura Negra é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Banco do Nordeste e, também, incentivo da Lei Paulo Gustavo (LPG Recife).

