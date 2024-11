A- A+

ANTIRRACISMO Governo de Pernambuco promove programação em alusão ao Dia da Consciência Negra nesta terça (19) O evento com reflexões sobre a a temática antirracista é organizado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH) e acontece a partir das 8h, no auditório Gleyde Costa Vitor, na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco

O Governo de Pernambuco vai promover, nesta terça-feira (19), uma programação com uma sequência de debates e reflexões sobre a temática antirracista em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado na próxima quarta-feira (20).

O evento, que tem organização da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), inicia a partir das 8h, no auditório Gleyde Costa Vitor, na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, localizada em Santo Amaro, área central do Recife.

A data que marca a morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares será considerada um feriado nacional, tendo a sua alteração sido aprovada no Congresso Nacional no ano passado e sancionada pelo presidente Lula (PT).

Após o momento inicial de credenciamento e coffe break, haverá a formação da mesa institucional. O segundo momento será para o lançamento da campanha e do Núcleo Antirracista da Ouvidoria da SJDH.

Depois, acontecerão duas mesas de debates sobre Religiosidade de Matriz Africana e Afro-indígena e Estado Laico e os direitos dos povos de terreiro.

O evento é gratuito e faz parte do “Novembro Negro da SJDH”, que tem como intuito o fortalecimento da luta antirracista, além de servir de ferramenta para fomentar a inclusão da juventude negra.

Ao todo, foram disponibilizadas 100 vagas para o público, que pode se inscrever através do link de credenciamento na bio do perfil da SJDH na rede social Instagram (@secdireitoshumanospe).

O gerente de Igualdade Racial da SJDH, Sirley Vieira vê o evento como uma possibilidade de aprendizado e reflexão sobre as religiões de matrizes africanas e afro-indígenas, trazendo a necessidade do enfrentamento ao racismo religioso.

“Pela primeira vez nós iremos vivenciar o Dia da Consciência Negra como um feriado nacional. Esse é um passo muito importante que está sendo dado em direção à luta antirracista, já que passa pelo viés de aprofundamento e reflexão ao tema", afirmou.

De acordo com o gerente, esse evento é uma possibilidade para que mais e mais pessoas repensem seus atos e se unam ao convívio de mais igualdade, respeito e cidadania.

