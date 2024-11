Dia da Consciência Negra: Caminhada Afroturística é destaque no Sítio Histórico

A- A+

Pela primeira vez em Pernambuco, o Dia da Consciência Negra será feriado. Para celebrar a data, o Sítio Histórico de Olinda recebe a Caminhada Afroturística Olinda Negra, no Sítio Histórico.

O ponto de partida será a partir das 9h de quarta-feira (20), no Mercado da Ribeira. Os interessados devem se inscrever através do formulário disponível no link no site da prefeitura (https://x.gd/2qvGG).

O roteiro exibe a cultura e história das ladeiras do Sítio Histórico de Olinda, em Pernambuco.

O passeio passa por lugares de patrimônios imateriais da cidade, negritando a relevância do povo preto em manifestações culturais como frevo, blocos, maracatus e afoxés, que fazem da cidade um Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade.

Personagens e histórias do povo negro também são ressaltados na experiência idealizada pela Associação Recreativa e Carnavalesca Afoxé Alafin Oyó, em parceria com o Guia Negro.

A rota definida pelo Afoxé Alafin Oyó será cumprida de 2h a 3h, dependendo da quantidade de pessoas presentes no encontro.

Portanto, a Prefeitura de Olinda o convida para conhecer a cidade a partir da perspectiva, experiências e memórias negras.

PONTO DE INTERESSE (ROTEIRO):

Mercado da Ribeira

Quatro cantos

Largo do Amparo

Alto da Sé

Largo do Bonsusesso

Praça do baobá

Sede do Afoxé Alafin Oyó

