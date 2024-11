A- A+

Consciência Negra UFPE promove evento em celebração ao Mês da Consciência Negra com debates e performances Ação acontece nas terça (19) e quinta-feiras (21), com presença de acadêmicos, artistas e lideranças de terreiros

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Recife, promove, nestas terça (19) e quinta-feiras (21), o evento “Consciência e Resistência: memória, arte e ancestralidade”.



A programação traz mesas de discussão e performances, com a presença de acadêmicos, artistas e lideranças de terreiros.

O objetivo, de acordo com a organização, é incentivar o diálogo sobre a questão racial e a luta contra o racismo estrutural no Brasil, abordando temas de relevância social e cultural.



O evento acontece no Auditório Professor Evaldo Coutinho, no Centro de Artes e Comunicação (CAC) e no hall do mesmo centro, no campus Recife da UFPE, na Zona Oeste da capital pernambucana.

As professoras da instituição Joana D'Arc Lima, Vitória Amaral e Renata Pontes, que organizam o encontro, enfatizam a importância de criar um espaço de troca e respeito às diferenças.



"Inspirado pelo antropólogo e babalorixá Ruy Póvoas, o evento visa a promover 'pontes' entre universos acadêmicos e culturais, valorizando o que une as pessoas em vez de seus antagonismos", disse a organização.

Divisão do evento

A abertura oficial do evento acontece na terça (19), às 8h30, com o diretor do CAC, Chico Lacerda, e Maria Betânia e Silva, chefe do Departamento de Artes. Também estão presentes representantes do Diretório Acadêmico (DA) de Artes Visuais.



Em seguida, ocorre uma mesa de conversa com o tema “As Artes Negras: contribuições para os desafios da arte/educação e a pesquisa em artes visuais no Brasil”, com os artistas Guto Oca e Mavinus, sob mediação da professora Joana D´Arc de Sousa Lima, do curso de Artes Visuais da UFPE.

Já na quinta (21), o evento conta com performance do artista visual Izidorio Cavalcanti, no hall do CAC às 9h30.



Depois será debatido o papel da arte e do ensino no combate ao racismo, em uma mesa de conversa composta por: Izidorio Cavalcanti, artista visual; Rebeka Monita, vice-diretora do Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (Mamam), professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE); e Joana D’Arc Lima, professora de Artes Visuais da UFPE. A discussão é mediada pela professora Vitória Amaral, do curso de Artes Visuais.

Ainda na quinta, há o painel “O diálogo entre a Academia e o Terreiro”. Nele, o professor Cassius Cruz, do Núcleo de Políticas de Educação das Relações Étnico-Raciais da UFPE, e mãe Lúcia de Oyá, coordenadora do terreiro Ilê Axé Oyá Togun, abordam as conexões entre educação e religiosidade afro-brasileira. A mesa, com mediação de Renata Pontes, pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV), tem como objetivo evidenciar a ligação entre academia e espiritualidade, com a criação de um espaço de acolhimento e escuta.

Para encerrar a programação, Andresa Rodrigues de Jesus, mestra em Letras pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), faz uma leitura intitulada “Stamos em pleno concreto”, no hall do CAC, às 17h30.



Confira, abaixo, a programação completa do “Consciência e Resistência: memória, arte e ancestralidade”:



19 de novembro

Mesa institucional de abertura

Chico Lacerda – diretor do Centro de Artes e Comunicação (CAC)

Maria Betânia e Silva – chefe do Departamento de Artes da UFPE

Renata Wilner – coordenadora do curso de Artes Visuais (Bacharelado e Licenciatura) da UFPE

Representantes do Diretório Acadêmico (DA) de Artes Visuais – presidenta: Maria Eduarda; vice-presidente: Gabriel Lima; gestão de pessoas: Júpiter Uchôa e Kayden Bezerra

Local: Auditório Professor Evaldo Coutinho/CAC – 8h30 às 9h30

Aula inaugural do curso de Artes Visuais

Mesa de conversa: “As Artes Negras: contribuições para os desafios da arte/educação e a pesquisa em artes visuais no Brasil”

Guto Oca – mestre em Artes Visuais pelo Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Federal da Paraíba (PPGAV UFPE/UFPB), professor de Artes Visuais e artista visual; Mavinus – artista visual e estudante de Artes Visuais da UFPE

Mediação: Joana D’Arc de Sousa Lima - professora do curso de Artes Visuais

Local: Auditório Professor Evaldo Coutinho/CAC – 9h30 às 12h

21 de novembro

Consciência e Resistência: Parar pra pensar quem somos nós

Performance: Izidorio Cavalcanti – artista Visual

Local: hall do CAC - 9h30

Mesa de conversa: “A arte e seu ensino em combate antirracista”

Izidorio Cavalcanti - artista visual

Rebeka Monita - vice-diretora do Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (Mamam)/Recife, professora executora de Ensino a Distância da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e curadora

Joana D’Arc Lima - professora do curso de Artes Visuais da UFPE e curadora

Mediação: Vitória Amaral - professora do curso de Artes Visuais da UFPE

Local: Auditório Professor Evaldo Coutinho - 10h30 às 12h30

Mesa de Conversa “O diálogo entre a Academia e o Terreiro”

Cassius Cruz - Núcleo de Políticas de Educação das Relações Étnico-Raciais (Erer/UFPE);

Mãe Lúcia de Oyá – coordenadora do terreiro Ilê Axé Oyá Togun;

Sandro Dumond - professor, artista e Ìyáwò do Ilè Asé Òsún T'Alade

Mediação: Renata Pontes - pós-doutoranda no PPGAV

Local: Auditório Professor Evaldo Coutinho/CAC - 14h às 17h

Leitura Literária: ‘Stamos em pleno concreto

Andresa Rodrigues de Jesus – mestra em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (Progel) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

Local: hall do CAC – 17h30

Organização: Joana D'Arc Lima, Vitória Amaral, Renata Pontes

