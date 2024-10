A- A+

Leitura Dia Nacional do Livro: veja motivo da data e bibliotecas públicas no Recife A data é celebrada no dia 29 de outubro

O dia 29 de outubro, data desta terça-feira (29), marca o Dia Nacional do Livro. A data foi escolhida em homenagem ao dia em que foi fundada a Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, ainda em 1810.

O Brasil enfrenta uma defasagem no hábito de leitura, tão fundamental para o desenvolvimento cognitivo e intelectual desde a infância.

De acordo com dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil realizada em 2020, a porcentagem de leitores caiu de 56% para 52% de 2015 a 2019. Esse número representa menos 4,6 milhões de leitores brasileiros.

Para comemorar a data e incentivar a leitura, a equipe de jornalistas da Folha de Pernambuco indicou suas obras preferidas.

Os livros envolvem temas que passam pela música, esportes, romances e histórias jornalísticas. Confira:

Bibliotecas no Recife

O Governo de Pernambuco dispõe da Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco (BPE), que fica localizada Rua João Lira, s/n, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

A BPE é supervisionada pela Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) e funciona da segunda à sexta:, das 8h às 21h, e aos sábados, das 9h às 13h.

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, dispõe de bibliotecas públicas em todas as unidades dos Centros Comunitários da Paz (Compaz) espalhados pela cidade. Além dessas, também há o programa Bibliotecas Pela Paz.

Para utilizar as bibliotecas, basta ir até a recepção e realizar um breve cadastro com RG, CPF e Comprovante de residência do Recife.

Bibliotecas da rede Bibliotecas Pela Paz e Compaz:

Biblioteca Popular de Casa Amarela Jornalista Alcides Lopes

Endereço: R. Maj. Afonso Leal, sn - Casa Amarela

Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 09 às 17h

Biblioteca Popular de Afogados Jornalista Ronildo Maia Leite

Endereço: Rua Jacira, S/N, Afogados

Horário de funcionamento: Segunda a sexta 09 às 17h

Biblioteca Escritora Clarice Lispector - Compaz Dom Hélder Câmara

Endereço: R. Lourenço de Sá, 140 - Ilha Joana Bezerra

Horário de funcionamento: Segunda das 08 às 17h/Terça a sexta das 09 às 18h/Sábado e domingo das 8h às 12h

Biblioteca Jornalista Carlos Percol - Compaz Escritor Ariano Suassuna

Endereço: Av. Gen. San Martin, 1208 - Cordeiro

Horário de funcionamento: Segunda das 08 às 17h/Terça a sexta das 09 às 22h/Sábado e Domingo das 08 às 12h

Biblioteca Júlia Santiago - Compaz Governador Miguel Arraes

Endereço: Av. Caxangá, 653 - Madalena

Horário de funcionamento: Segunda das 08 às 17h/Terça a sexta das 09 às 22h/Sábado e Domingo das 08 às 12h

Biblioteca Afrânio Godoy - Compaz Governador Eduardo Campos

Endereço: Av. Aníbal Benévolo, S/N - Alto Santa Terezinha

Horário de funcionamento: Segunda das 08 às 17h/Terça a sexta das 09 às 22h/Sábado e Domingo das 08 às 12h

Biblioteca Compaz Professor Paulo Freire

Endereço: Ladeira da Cohab, 10 - Ibura

Horário de funcionamento: Segunda das 08 às 17h/Terça a sexta das 09 às 22h/Sábado e Domingo das 08 às 12h

Biblioteca Dr. Joaquim Suassuna

Endereço: Avenida Herculano Bandeira, S/N - Pina (Antiga passarela do Pina)

Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 09h às 21h/Sábado e domingo das 08h às 12h

Biblioteca Livreiro Tarcísio Pereira - Compaz Leda Alves

Endereço: Rua José Rodrigues, S/N - Pina

Horário de funcionamento: Segunda das 8h às 17h/Terça a sexta das 9h às 22h e sábados e domingos das 8h às 12h

