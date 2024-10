A- A+

Urbanismo Rec'n'Play: habitação no Centro do Recife será debatida em palestra; inscrições estão abertas Evento também contará com caminhada pelo Centro Histórico da capital pernambucana

Os avanços e os problemas para requalificar a região central do Recife, a ponto de se tornar um local atrativo para moradia, serão abordados em duas atividades durante o Rec’n’Play, na trilha “Centro Histórico: Revitalizando para Conectar ao Futuro”.

A primeira atividade será a mesa-redonda “Desafios da Habitação no Centro do Recife”, no dia 8 de novembro, das 14h às 17h, no Cesar, localizado na Praça Tiradentes, Bairro do Recife, área central da cidade.

A curadoria é de Francisco Cunha, arquiteto e urbanista, co-fundador da TGI Consultoria e INTG, e presidente do Conselho de Administração da Agência Recife para Inovação e Estratégia (Aries).

As inscrições são gratuitas, já estão abertas e podem ser feitas pelo site do evento.

Mesa-redonda

A arquiteta e urbanista Mariana Pontes, presidente da Aries, abre o ciclo de palestras ao abordar o Plano Estratégico de Longo Prazo para o Centro do Recife e os Projetos de Incentivo à Moradia.

Em seguida, Roberto Montezuma, professor e pesquisador do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE e coordenador geral do projeto de pesquisa Recife Cidade Parque, vai tratar do tema “A Ilha de Antônio Vaz” (bairros de Santo Antônio, São José, Joana Bezerra e Cabanga) como Unidade Central de Paisagem do Recife Cidade Parque.

A mesa-redonda conta ainda com a palestra da advogada Sandra Pires, que vai apresentar as diretrizes do Masterplan da Avenida Guararapes. Ela é sócia da Pires Advogados, integrante do consórcio responsável por esse masterplan, sob a liderança do BNDES, que visa a requalificar a icônica avenida.

Por fim, o engenheiro Bruno Castro e Silva mostrará a experiência bem-sucedida de conversão para o uso residencial do Edifício Sertã, na Avenida Guararapes, no bairro de Santo Antônio, também no Centro da capital pernambucana.

Caminhada pelo Centro Histórico

No dia 9 de novembro, a partir das 10h, acontece a caminhada pelo Centro Histórico do Recife.

Na atividade, os participantes podem conhecer um pouco mais sobre a expansão da cidade, partindo do Boulevard Rio Branco, além de visitar os locais de regeneração urbana que estão sendo revitalizados no Centro da capital mais antiga do Brasil.

A concentração será na Escola Técnica Estadual Porto Digital, no cruzamento do Boulevard Rio Branco com a Rua do Apolo. Dentre os lugares que serão visitados, destacam-se o Parque Tecnológico Urbano Porto Digital, os edifícios Trianon e Art Palácio, agora sede de um Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), o Mercado de São José e o novo Centro de Convenções do Recife.

“Esta é uma oportunidade única para entender como o Recife está ressignificando seu Centro, aliando história e inovação em cada passo”, ressalta Francisco Cunha, que há 15 anos promove as Caminhadas Domingueiras pelas ruas da capital pernambucana.

Ele também destaca a importância do debate sobre a moradia na região.

“Como o Porto Digital e o Rec’n’Play situam-se no território central do Recife, que está em processo de recuperação urbanística e ambiental, é oportuno tratar do tema junto às pessoas interessadas em conhecer o que já existe em termos de experiências e planos, promovendo a habitabilidade do Centro da cidade. Também é importante aproveitar a oportunidade para colher, de forma estruturada, junto ao público participante, sugestões de como esse objetivo pode ser potencializado”, justifica Francisco Cunha.

Serviço

Mesa-redonda Desafios da Habitação no Centro do Recife

Quando: 8 de novembro, das 14h às 17h

Onde: Cesar - Praça Tiradentes (Rua Bione, 220), Bairro do Recife

Caminhada pelo Centro Histórico

Quando: 9 de novembro às 10h

Onde: A concentração será na Escola Técnica Estadual Porto Digital (esquina do Boulevard Rio Branco e a Rua do Apolo).





